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В США заявили о возможном скором подписании с Украиной соглашения по минералам

Бессент: США и Киев могут подписать соглашение по минералам на следующей неделе
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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США передали финальную версию документа об экономическом сотрудничестве Украине, в том числе в сфере редкоземельных металлов, и Киев может подписать его уже на следующей неделе. Об этом в среду, 26 марта, сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

Так он ответил на вопрос о том, как продвигается процесс в области заключения сделки по полезным ископаемым.

«Мы передали [Киеву] окончательную версию документа по экономическому сотрудничеству, она сейчас находится на рассмотрении у украинцев, и мы надеемся, что полноценное обсуждение и, возможно, подписи под документом будут уже на следующей неделе», — заявил он в эфире телеканала Fox News.

По словам Бессента, изначальный вариант соглашения занимал всего четыре страницы, однако из-за перерыва в переговорах документ был расширен. При этом он не стал раскрывать, какие именно дополнения были внесены в обновленную версию соглашения.

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Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский должны были заключить сделку о редкоземельных металлах 28 февраля, однако в результате перепалки в Белом доме подписание отменили. Спустя некоторое время, 2 марта, глава киевского режима заявил, что всё еще готов подписать сделку и надеется спасти отношения с США.

Госсекретарь США Марко Рубио 11 марта сообщил о том, что Трамп и Зеленский поручили своим командам возобновить работу над сделкой по совместной разработке полезных ископаемых и завершить ее.

Трамп заявил 20 марта, что Соединенные Штаты в ближайшее время подпишут сделку по добыче полезных ископаемых с Украиной.

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