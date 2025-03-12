Рубио сообщил о поручении Трампа и Зеленского завершить сделку по ресурсам
Американский лидер Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский поручили своим командам возобновить работу над сделкой по совместной разработке полезных ископаемых и завершить ее. Об этом 10 марта сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
Он уточнил, что данный вопрос поднимался в ходе переговоров делегаций государств в Саудовской Аравии. По его словам, сделку точно доведут до конца.
«Об этом говорилось сегодня, так и будет сделано», — сказал Рубио журналистам по итогам встречи в Джидде.
Кроме того, он добавил, что обсуждение сделки не являлось ключевой целью прошедших переговоров. Госсекретарь отметил, что делегациями первоначально обсуждались вопросы мира на Украине.
Накануне спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф отметил, что США надеются на прогресс в вопросе подписания сделки с Украиной по редкоземельным минералам на этой неделе. Американский лидер 9 марта заявил, что по-прежнему ожидает подписания сделки по редкоземельным металлам.