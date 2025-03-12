Реклама
Прямой эфир
Общество
Аккаунты россиян на Госуслугах предложили блокировать при смене двух идентификаторов пользователя
Общество
Число связанных с ИИ судебных дел выросло почти в полтора раза
Экономика
В РФ намерены установить минимальную цену на услугу сертификации обуви
Мир
CNN узнал о передаче Израилю и ХАМАС нового предложения США по Газе
Экономика
Букмекерские конторы и тотализаторы хотят обязать перечислять на спорт 3%
Экономика
Рынок ожидает сохранения ключевой ставки на уровне 21%
Общество
Аксенов рассказал о строительстве новых дорог в Крым
Общество
В России вырос спрос на будильники, пижамы и расширители для носа
Мир
Путин и кронпринц Саудовской Аравии обсудили взаимодействие государств в ОПЕК+
Общество
Метеоролог назвал регионы, которые могут пострадать от подтоплений
Мир
В посольстве РФ в Таллине рассказали о судьбе закона о лишении россиян права голоса
Происшествия
Губернатор Саратовской области сообщил о ликвидации БПЛА над регионом
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Херсоне
Происшествия
Три человека пострадали в результате ДТП в Нижнем Новгороде
Общество
В Москве открылась выставка военного плаката «Уроки истории»
Общество
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения на полеты
Политика
Ушаков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом в закрытом формате

Рубио сообщил о поручении Трампа и Зеленского завершить сделку по ресурсам

Рубио: Трамп и Зеленский поручили помощникам завершить сделку по ресурсам
0
EN
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Американский лидер Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский поручили своим командам возобновить работу над сделкой по совместной разработке полезных ископаемых и завершить ее. Об этом 10 марта сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

Он уточнил, что данный вопрос поднимался в ходе переговоров делегаций государств в Саудовской Аравии. По его словам, сделку точно доведут до конца.

«Об этом говорилось сегодня, так и будет сделано», — сказал Рубио журналистам по итогам встречи в Джидде.

Кроме того, он добавил, что обсуждение сделки не являлось ключевой целью прошедших переговоров. Госсекретарь отметил, что делегациями первоначально обсуждались вопросы мира на Украине.

Зрада да недра: какими ресурсами Украина будет расплачиваться за американскую помощь
Трамп потребовал компенсацию. Но что он действительно может получить?

Накануне спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф отметил, что США надеются на прогресс в вопросе подписания сделки с Украиной по редкоземельным минералам на этой неделе. Американский лидер 9 марта заявил, что по-прежнему ожидает подписания сделки по редкоземельным металлам.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025