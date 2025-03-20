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Трамп заявил о скором подписании сделки по ресурсам с Украиной

Трамп: в ближайшее время США подпишут соглашение с Украиной по металлам
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo
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Соединенные Штаты в ближайшее время подпишут сделку по добыче полезных ископаемых с Украиной. Об этом в четверг, 20 марта, заявил президент США Дональд Трамп в ходе подписания указов в Белом доме.

«И одно из того, что мы делаем, — это подписание в самое ближайшее время соглашения по редкоземельным металлам с Украиной», — сказал Трамп, трансляция опубликована на YouTube-канале Fox News.

Американский лидер сделал это заявление после подписания указа об увеличении добычи полезных ископаемых в США.

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Накануне, 19 марта, официальный представитель Государственного департамента страны Тэмми Брюс заявила, что на данный момент в США не ведут разговоров о сделке с Украиной по редкоземельным ресурсам.

До этого, 14 марта, украинские СМИ сообщили, что представители Киева предложили коллегам из Вашингтона подписать сделку по совместной разработке полезных ископаемых в ходе переговоров делегаций в Саудовской Аравии, но американцы отклонили инициативу, взяв паузу для размышлений.

Трамп и президент Украины Владимир Зеленский должны были заключить сделку о редкоземельных металлах 28 февраля, однако в результате перепалки в Белом доме подписание отменили. Спустя некоторое время, 2 марта, глава киевского режима заявил, что всё еще готов подписать сделку и надеется спасти отношения с США.

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