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FT оценила возможность подписания Украиной соглашения с США по ископаемым

FT: Украина вряд ли подпишет сделку об ископаемых с США на следующей неделе
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Украина не оценила новое предложение США по ископаемым, вследствие чего вряд ли подпишет соглашение. Об этом 27 марта сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на украинские источники.

Как отмечает издание, сделка может подорвать суверенитет Украины, а также вывести всю прибыль за рубеж. Это усилит зависимость Киева от Вашингтона, говорится в материале.

«Один из них охарактеризовал условия как несправедливые, другой назвал их грабежом», — пишет газета.

Отмечается, что третий собеседник издания сообщил об обращении Украины за помощью к группе юридических консультантов с целью изучить документ и подготовить встречное предложение.

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Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил 27 марта о новых условиях договора между Украиной и США по ископаемым. Он охватывает все полезные ресурсы, включая нефть и газ, по всей территории страны. Договор по новому проекту США не имеет срока и гарантий безопасности.

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский должны были заключить сделку о редкоземельных металлах 28 февраля, однако в результате перепалки в Белом доме подписание отменили. 2 марта глава киевского режима заявил, что всё еще готов подписать сделку и надеется спасти отношения с США.

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