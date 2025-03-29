WSJ узнала о желании США установить контроль над экономикой Украины

Администрация президента США Дональда Трампа требует контроля над экономикой Украины. Об этом 28 марта сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, администрация Трампа ожидает, что Киев быстро подпишет новое соглашение, которое предоставит Вашингтону широкие полномочия над экономикой страны.

В частности, США намерены получить приоритетное право на участие в инфраструктурных проектах и программах по добыче полезных ископаемых на Украине. Прибыль от этих проектов будет направлена на покрытие расходов на военную помощь, оказанную Киеву, уточнило издание.

Отмечается, что требования США могут усугубить существующее напряжение в отношениях, особенно после недавнего конфликта между Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским. Если соглашение будет подписано, Украина будет обязана в течение 45 дней представить список проектов для рассмотрения фондом, добавила «Газета.Ru».

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) 28 марта сообщил, что украинская сторона официально подтвердила получение от США нового проекта соглашения о недрах. Он добавил, что со стороны Украины никто в разработке соглашения не участвовал, им занимались только Соединенные Штаты.

Газета Financial Times 27 марта отметила, что Украина не оценила новое предложение США по ископаемым, вследствие чего вряд ли подпишет соглашение. Как уточнило издание, сделка может подорвать суверенитет Киева, а также вывести всю прибыль за рубеж. Это усилит зависимость Украины от Вашингтона, говорилось в материале.