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Семь человек задержали по делу вирусной программы Mamont

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Семь человек задержали по делу вирусной программы Mamont, позволяющей переводить деньги с банковских карт. Об этом 29 марта сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В отношении фигурантов возбудили уголовные дела по ст. 159.6 («Мошенничество в сфере компьютерной информации») и ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»).

«Изъяты управляющий сервер, компьютерная техника, накопители информации, мобильные телефоны, банковские карты», — указано в Telegram-канале ведомства.

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Официальный представитель ведомства Ирина Волк 27 марта сообщила о задержании трех хакеров, которые являются создателями Mamont. Программа распространялась через Telegram-каналы в виде безопасных мобильных приложений и видеофайлов. После заражения устройств преступники могли использовать СМС-банкинг для перевода денег с карт жертв. Установлено, что хакеры причастны к совершению более 300 киберпреступлений, возбуждены уголовные дела.

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