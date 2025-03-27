МВД задержало создателей вирусной программы Mamont
Сотрудники МВД задержали троих хакеров, которые являются предполагаемыми создателями вирусной программы Mamont, позволяющей переводить деньги с банковских карт. Об этом 27 марта сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Следствие установило, что злоумышленники разработали вредоносное программное обеспечение Mamont, которое распространялось через Telegram-каналы в виде безопасных мобильных приложений и видеофайлов. После заражения устройств преступники могли использовать СМС-банкинг для перевода денег с карт жертв.
«Средства зачислялись на подконтрольные абонентские номера операторов сотовой связи и электронные кошельки», — написала Волк в своем Telegram-канале.
Согласно оперативным данным, хакеры причастны к совершению более 300 киберпреступлений, дополняет «Газета.Ru».
У троих подозреваемых жителей Саратова изъяли в ходе обысков сервер, компьютерную технику, носители информации, средства связи, банковские карты и другие предметы. По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 159.6 («Мошенничество в сфере компьютерной информации») и ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»).
18 марта Госдума в первом чтении приняла проект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Документ предусматривает возможность оперативного обмена данными между государственными органами, банками и цифровыми платформами. Отмечается, что мониторинг подозрительных операций позволит практически моментально выявлять мошеннические схемы, блокировать их, а после передавать в правоохранительные органы.