Госдума в I чтении приняла проект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством

Государственная дума (ГД) России в первом чтении одобрила законопроект по защите россиян от телефонных и интернет-мошенников. В частности, в документе предлагается усилить контроль за звонками и обмен данными между ведомствами, а также создать антифрод-платформу. Об этом 18 марта сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ предусматривает возможность оперативного обмена данными между государственными органами, банками и цифровыми платформами. Отмечается, что мониторинг подозрительных операций позволит практически моментально выявлять мошеннические схемы, блокировать их, а после — передавать в правоохранительные органы.

В законопроекте предлагается создание антифрод-платформы с базой голосов мошенников, использующих доверие граждан в корыстных целях. Кроме того, законопроект предусматривает запрет на использование мессенджеров сотрудниками госструктур, банков и других организаций для делового общения с гражданами.

Документ в том числе предполагает обязательную маркировку звонков на телефонах при вызовах от организаций и запрещает передавать третьим лицам сим-карты.

Председатель ГД Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что рассмотрение данного законопроекта во втором чтении, которое может состояться 26 марта, должно проходить в приоритетном порядке.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил 13 февраля, что правительство РФ вводит обязательную идентификацию звонков в рамках поправок в законодательство для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Председатель правительства отметил, что подготовлен комплексный пакет мер, реализация которого запланирована на ближайшее время.