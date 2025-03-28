На Солнце произошла вспышка высочайшего класса X

Мощная вспышка высшего класса X1.1 произошла на восточном краю Солнца. Об этом 28 марта сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Он отметил, что это первая вспышка подобного уровня за последний месяц.

«Последний раз вспышка высшего уровня регистрировалась 23 февраля», — рассказал Богачев «РИА Новости».

Предварительно, это событие не несет угрозы Земле. Тем не менее специалист указал, что если вспышка станет предвестником новой волны солнечной активности, возможные прямые удары по планете могут начаться с середины следующей недели.

На Солнце 27 марта произошла вспышка предпоследнего класса мощности М. Она продолжалась 34 минуты и была зарегистрирована в 3:38 мск.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 21 марта сообщил, что на Земле зафиксировали начало магнитной бури, мощность которой находится в пределах от слабого до среднего уровня интенсивности. Специалист полагает, что это событие вызвано попаданием Земли в поток быстрого и плотного солнечного ветра, скорость которого на 150–200 км/с выше нормы.