На Солнце произошла мощная вспышка
На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М. Об этом 27 марта сообщили на сайте Института прикладной геофизики имени Федорова.
«В рентгеновском диапазоне в группе пятен 4043 (N13E46) зарегистрирована вспышка M2.1», — отметили там.
Отмечается, что мощная вспышка продолжительностью 34 минуты была зарегистрирована в четверг, в 3:38 мск.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 21 марта сообщил, что на Земле зафиксировали начало магнитной бури, мощность которой достигает от слабого до среднего уровня интенсивности. По мнению специалиста, причиной бури стало попадание Земли в поток быстрого и плотного солнечного ветра, который на 150–200 км/с выше нормы.