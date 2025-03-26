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Мощная магнитная буря 26 марта: прогноз и когда закончится

Геомагнитные потрясения окажут сильное воздействие на людей с хроническими заболеваниями
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Магнитные бури — привычное явление для Земли, они происходят регулярно, но с разной интенсивностью. В среду, 26 марта, жители планеты вновь столкнулись с данным природным явлением. За последние несколько недель геомагнитная активность Земли была нестабильной, это оказало влияние на состояние здоровья людей, страдающих хроническими заболеваниями. Когда закончатся геомагнитные возмущения и как противодействовать их влиянию на организм — в материале «Известий».

Магнитная буря 26 марта 2025 года

Магнитные бури — один из важнейших элементов солнечно-земной физики и ее практической части, которая определяется термином «космическая погода». Магнитными бурями называют возмущения магнитного поля планеты, которые вызваны колебаниями на Солнце. Они длятся в течение нескольких часов, иногда продолжительность может достигать нескольких дней.

планеты
Фото: Global Look Press/Goddard Image Lab

Магнитные бури влияют на спутниковые и иные технологии Земли, а также оказывают воздействие на состояние жителей планеты.

Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук, магнитные бури ожидаются 26 и 27 марта с нормализацией ситуации 28 марта.

ВСПЫШКИ НА СОЛНЦЕ
Фото: Global Look Press/Cover Images

26 марта в первой половине дня наблюдался пик солнечной активности, который привел к усилению геомагнитных возмущений. Сила магнитной бури достигла 6 баллов по К-индексу, что соответствует уровню G2.

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Как возникают магнитные бури

Магнитные бури возникают вследствие взаимодействия солнечных потоков заряженных частиц с магнитным полем Земли. Главными причинами их возникновения являются корональные выбросы массы и солнечные вспышки, которые приводят к попаданию в космос огромных объемов плазмы и энергичных частиц.

небо
Фото: ТАСС/Альберт Гарнелис

Когда этот поток достигает Земли, он вступает в контакт с магнитосферой — естественным барьером, защищающим нашу планету. Если солнечный ветер достаточно силен, он может нарушить структуру магнитного поля, что вызывает колебания и другие возмущения. Это в свою очередь и приводит к появлению магнитных бурь.

В 1999 году Национальная администрация океанических и атмосферных исследований США создала G-индекс для классификации мощности магнитных бурь.

Магнитные бури уровня G1 встречаются наиболее часто, вызывая незначительные сбои в работе спутников. Бури средней интенсивности, G2, могут привести к перепадам напряжения, повреждениям трансформаторов и помехам в радиосвязи. Бури уровня G3 создают проблемы с навигационными спутниками. Более мощные бури, G4, могут вызвать появление электрических токов в проводах и металлических предметах.

КОСМОС
Фото: Global Look Press/John Pulsipher

Редкие и мощные бури уровня G5 способны спровоцировать серьезные сбои в работе спутников и энергосетей.

Как магнитные бури влияют на человека

Врачи сходятся во мнении, что магнитные бури способны оказывать влияние на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предрасположенных к повышенному или пониженному уровню артериального давления.

Как правило, здоровые люди не ощущают воздействия магнитных бурь на организм. Однако при расстройствах вегетативной системы повышается восприимчивость к метеорологическим изменениям.

работа
Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo

Одними из наиболее заметных эффектов магнитных бурь являются головные боли и мигрени. Изменения в магнитном поле могут воздействовать на нервную систему, вызывая повышенную возбудимость и чувствительность. Люди с мигренями особенно остро ощущают влияние таких погодных явлений. Кроме того, в периоды геомагнитной активности увеличивается частота головных болей у людей, страдающих от гипертонии. В первую очередь это связано с перепадами атмосферного давления и нарушением кровообращения.

Сердечно-сосудистая система также подвержена изменениям ввиду возникновения магнитных бурь. Может наблюдаться учащенное сердцебиение, повышенное или пониженное давление.

давление
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Солнечные вспышки и корональные выбросы могут нарушать работу эндокринной системы, в частности щитовидной железы. Это способно привести к ухудшению состояния у людей, страдающих заболеваниями щитовидной железы. У таких людей в периоды геомагнитной активности могут наблюдаться изменения в настроении, усталость, слабость и раздражительность.

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Магнитные бури негативно сказываются на качестве сна. Люди, которые чувствительны к изменениям внешней среды, могут страдать бессонницей.

СОН
Фото: Global Look Press/Ute Grabowsky/photothek.net via

В периоды геомагнитной активности люди становятся более раздражительными, тревожными и склонными к депрессивным настроениям. Это связано с тем, что возмущения магнитного поля способны вызывать изменения в работе центральной нервной системы, что влияет на эмоциональное состояние. Иногда такие изменения могут проявляться в виде необъяснимой усталости, подавленности и ухудшения настроения.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

В период геомагнитной активности необходимо контролировать артериальное давление и пульс. Следует отказаться от чрезмерной физической активности и минимизировать употребление алкоголя, никотина и кофеина.

Регулярные занятия спортом помогают поддерживать нормальный кровоток и снижают влияние внешних факторов на организм. Однако в периоды геомагнитной активности физическая активность не должна быть излишне интенсивной.

Эксперты рекомендуют употреблять достаточное количество жидкости, чтобы поддерживать водно-электролитный баланс, которые оказывает сильное влияние на общее состояние здоровья человека. Важно обратить внимание на рацион и включить в него продукты, богатые витаминами и минералами.

ВОДА
Фото: TASS/Monika Skolimowska

В период геомагнитной активности следует практиковать методы релаксации, например медитировать или использовать дыхательные упражнения. Это поможет снизить уровень стресса и повысить устойчивость организма к внешним воздействиям.

При обнаружении симптомов метеочувствительности необходимо регулярно следить за прогнозами магнитных бурь, чтобы заранее подготовиться и принять необходимые меры предосторожности. В случае возникновения плохого самочувствия необходимо проконсультироваться с врачом для получения индивидуальных рекомендаций и при необходимости корректировки лечения хронических заболеваний.

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