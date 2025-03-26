Мощная магнитная буря 26 марта: прогноз и когда закончится
Магнитные бури — привычное явление для Земли, они происходят регулярно, но с разной интенсивностью. В среду, 26 марта, жители планеты вновь столкнулись с данным природным явлением. За последние несколько недель геомагнитная активность Земли была нестабильной, это оказало влияние на состояние здоровья людей, страдающих хроническими заболеваниями. Когда закончатся геомагнитные возмущения и как противодействовать их влиянию на организм — в материале «Известий».
Магнитная буря 26 марта 2025 года
Магнитные бури — один из важнейших элементов солнечно-земной физики и ее практической части, которая определяется термином «космическая погода». Магнитными бурями называют возмущения магнитного поля планеты, которые вызваны колебаниями на Солнце. Они длятся в течение нескольких часов, иногда продолжительность может достигать нескольких дней.
Магнитные бури влияют на спутниковые и иные технологии Земли, а также оказывают воздействие на состояние жителей планеты.
Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук, магнитные бури ожидаются 26 и 27 марта с нормализацией ситуации 28 марта.
26 марта в первой половине дня наблюдался пик солнечной активности, который привел к усилению геомагнитных возмущений. Сила магнитной бури достигла 6 баллов по К-индексу, что соответствует уровню G2.
Как возникают магнитные бури
Магнитные бури возникают вследствие взаимодействия солнечных потоков заряженных частиц с магнитным полем Земли. Главными причинами их возникновения являются корональные выбросы массы и солнечные вспышки, которые приводят к попаданию в космос огромных объемов плазмы и энергичных частиц.
Когда этот поток достигает Земли, он вступает в контакт с магнитосферой — естественным барьером, защищающим нашу планету. Если солнечный ветер достаточно силен, он может нарушить структуру магнитного поля, что вызывает колебания и другие возмущения. Это в свою очередь и приводит к появлению магнитных бурь.
В 1999 году Национальная администрация океанических и атмосферных исследований США создала G-индекс для классификации мощности магнитных бурь.
Магнитные бури уровня G1 встречаются наиболее часто, вызывая незначительные сбои в работе спутников. Бури средней интенсивности, G2, могут привести к перепадам напряжения, повреждениям трансформаторов и помехам в радиосвязи. Бури уровня G3 создают проблемы с навигационными спутниками. Более мощные бури, G4, могут вызвать появление электрических токов в проводах и металлических предметах.
Редкие и мощные бури уровня G5 способны спровоцировать серьезные сбои в работе спутников и энергосетей.
Как магнитные бури влияют на человека
Врачи сходятся во мнении, что магнитные бури способны оказывать влияние на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предрасположенных к повышенному или пониженному уровню артериального давления.
Как правило, здоровые люди не ощущают воздействия магнитных бурь на организм. Однако при расстройствах вегетативной системы повышается восприимчивость к метеорологическим изменениям.
Одними из наиболее заметных эффектов магнитных бурь являются головные боли и мигрени. Изменения в магнитном поле могут воздействовать на нервную систему, вызывая повышенную возбудимость и чувствительность. Люди с мигренями особенно остро ощущают влияние таких погодных явлений. Кроме того, в периоды геомагнитной активности увеличивается частота головных болей у людей, страдающих от гипертонии. В первую очередь это связано с перепадами атмосферного давления и нарушением кровообращения.
Сердечно-сосудистая система также подвержена изменениям ввиду возникновения магнитных бурь. Может наблюдаться учащенное сердцебиение, повышенное или пониженное давление.
Солнечные вспышки и корональные выбросы могут нарушать работу эндокринной системы, в частности щитовидной железы. Это способно привести к ухудшению состояния у людей, страдающих заболеваниями щитовидной железы. У таких людей в периоды геомагнитной активности могут наблюдаться изменения в настроении, усталость, слабость и раздражительность.
Магнитные бури негативно сказываются на качестве сна. Люди, которые чувствительны к изменениям внешней среды, могут страдать бессонницей.
В периоды геомагнитной активности люди становятся более раздражительными, тревожными и склонными к депрессивным настроениям. Это связано с тем, что возмущения магнитного поля способны вызывать изменения в работе центральной нервной системы, что влияет на эмоциональное состояние. Иногда такие изменения могут проявляться в виде необъяснимой усталости, подавленности и ухудшения настроения.
Как защититься от воздействия магнитных бурь
В период геомагнитной активности необходимо контролировать артериальное давление и пульс. Следует отказаться от чрезмерной физической активности и минимизировать употребление алкоголя, никотина и кофеина.
Регулярные занятия спортом помогают поддерживать нормальный кровоток и снижают влияние внешних факторов на организм. Однако в периоды геомагнитной активности физическая активность не должна быть излишне интенсивной.
Эксперты рекомендуют употреблять достаточное количество жидкости, чтобы поддерживать водно-электролитный баланс, которые оказывает сильное влияние на общее состояние здоровья человека. Важно обратить внимание на рацион и включить в него продукты, богатые витаминами и минералами.
В период геомагнитной активности следует практиковать методы релаксации, например медитировать или использовать дыхательные упражнения. Это поможет снизить уровень стресса и повысить устойчивость организма к внешним воздействиям.
При обнаружении симптомов метеочувствительности необходимо регулярно следить за прогнозами магнитных бурь, чтобы заранее подготовиться и принять необходимые меры предосторожности. В случае возникновения плохого самочувствия необходимо проконсультироваться с врачом для получения индивидуальных рекомендаций и при необходимости корректировки лечения хронических заболеваний.