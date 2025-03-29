И вторые станут первыми: какие премьеры сериалов ждут нас в апреле

Апрель обещает стать истинным праздником сериальной классики: на экраны почти одновременно выйдут очередные сезоны таких легендарных телешоу, как «Доктор Кто», «Черное зеркало», «Один из нас», «Рассказ служанки» и «Андор». Любителям новинок тоже будет что посмотреть: от комедийного сериала «Актерище» с Дмитрием Нагиевым в своем традиционном амплуа до «Шерлока и дочери», в очередной раз ломающего биографию знаменитого сыщика через колено, и адского хоррора «Охотник за головами». О самых интересных новых сериалах апреля рассказывают «Известия».

«Актерище»

1 апреля, KION

Актер-звезда Вячеслав Третьяков достиг успеха на экране и вне его : ему доводилось предаваться пьянству и азарту в компании самого Джонни Деппа, и это, разумеется, весомый повод смотреть на окружающих как на сугубо вторичный продукт субкультуры. Но Вячеслав , как положено актеру, — натура трепетная. Поэтому, узнав о разгромной рецензии на свою игру популярного интернет-критика Никиты Кисляка, он сначала требует убрать обзор из Сети, а потом и вовсе затевает с ненавистным видеоблогером драку в ресторане. После этого кинозвезда попадает в ловушку: за отказ от заявления в полицию Кисляк, оказавшийся еще и режиссером, требует от Третьякова сыграть в его спектакле на сцене академического театра города Новолялинска. Звезда в шоке, но деваться некуда , и заклятым врагам придется работать вместе.

Сценаристом и режиссером сериала выступил Дмитрий Невзоров, автор «Кибердеревни», большой специалист по прелестям провинциальной жизни. Главные роли сыграли Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко: идеальный дуэт маниакального интернет-весельчака с усами под Боярского и вечно подвыпившего физрука в турецкой кожанке. Оба убеждены, что точка юмора у человека располагается приблизительно на уровне бедер, причем с тыльной стороны. Куча — простите за намек — искрометных шуток гарантирована.

«Охотник за головами»

3 апреля, Prime

Бывшего убийцу — «охотника за головами» с говорящей фамилией Хеллоран, погибшего во время выполнения очередного заказа, Люцифер отправляет обратно на землю охотиться на беглых демонов. Но сам Хеллоран больше всего мечтает сам бежать из преисподней, искупив свои грехи и получив второй шанс. Впрочем, это будет не так просто: каждый из демонов, с которыми он сражается, становится для него воплощением собственных внутренних конфликтов, и преодолеть их оказывается труднее, чем отправить очередную огнедышащую тварь обратно в ад. Психоанализ в процессе силового экзорцизма — штука сложная, так что на традиционный вопрос: «Ты в порядке?» боец без страха и упрека даже позволяет себе ответить «нет», бросая вызов супергероям прошлого.

Зритель любит адских тварей, достаточно вспомнить хоть Хеллбоя, хоть Пинхеда, хоть Константина. С этой точки зрения за будущее «Охотника за головами» можно не опасаться: «парня из преисподней» блестяще исполнил Кевин Бэйкон («Спящие», «Дикая река»). Суховатый бесстрастный слуга дьявола, мечтающий стать звездой кантри-сцены и после очередного экзорцизма откладывающий дробовик, чтобы взяться за банджо, отлично оттеняет эффектный сценарий здоровой дозой самоиронии, добавляя сериалу очков.

Фото: Amazon MGM Studios

«Гипнозис»

3 апреля, Okko

Три друга, обладающих сверхъестественными способностями, — частный детектив, умеющий читать мысли (Даниил Страхов — «Мы из будущего», «Перегон»), адвокат, способный видеть будущее (Ростислав Бершауэр — «Хирург», «Сны Алисы») и священник, проницающий прошлое любого человека (Кирилл Кяро — «Власть», «Челюскин. Первые»), — познакомились в таинственной армейской учебке для людей с паранормальными способностями. Теперь они устроены в жизни и карьере, но однажды адвокат видит в грядущем собственную смерть — и друзья понимают, что зло, с которым они встретились в юности, вновь несет в мир гибель, и им придется ему противостоять.

Нынче, в год 35-летнего юбилея культового «Твин Пикса» Дэвида Линча мода на мистические детективные триллеры выглядит особенно уместной. Жаль, пока ни один отечественный эксперимент в данном жанре так толком и не взлетел. Судьба «Гипнозиса» тоже не выглядит совсем уж безоблачной, несмотря на тщательное соблюдение канонов мистического кино — обилие черно-зеленых фильтров, мигающий люминесцентный свет, густые потеки крови на стенах и нежданное явление мертвых из темноты. Все вроде хорошо — ан все же что-то нехорошо. Может, проблема как раз в реалистической части? Создатели «Гипнозиса» вполне талантливо нагнетают атмосферу, но когда кто-то из младших командиров воинской части с порога заявляет толпе салаг: «В каждом из вас есть потенциал», служившие у телеэкранов разочарованно вздыхают. Возможно, консультант по этой части пошел бы телешоу на пользу.

«Крестоносцы»

7 апреля, ТВ-3

Следователь Константин Крестоносцев (Денис Васильев — «Солнечный удар», «Мальчишник») в сопровождении влюбленной в него психолога Маши (Екатерина Домашенко — «Первый отдел», «Анна медиум») и судмедэксперта Морозова (Александр Кононец — «Чикатило», «Шифр») вызваны на борьбу с зомби и прочей нечистью, бросившей вызов отечественным силам правопорядка. Поначалу Крестоносцев уверен, что странные случаи, вошедшие в отданное ему дело, имеют рациональное объяснение, но первые шаги в расследовании убеждают его, что в мире всегда есть место мистике.

«Крестоносцев» можно было бы, пожалуй, поставить в один ряд со стартующим чуть раньше «Гипнозисом», но, похоже, их создатели так пока до конца и не определились с жанром, в котором будут работать. Психолог Маша томно вздыхает, поджимает губы и разговаривает с руководителем следственной группы тоном обиженной девочки. Сам Крестоносцев то кокетливо подмигивает каждой появляющейся рядом персоналии женского пола, то дает разбитного мента с покрывшихся пылью улиц разбитых фонарей, то встает в позу перед провинциальными коллегами с видом инкогнито из Петербурга — откуда он, собственно, и прибывает, что только добавляет интриги в разгадывание разнонаправленных порывов главного героя. Впрочем, Васильев тут действительно красавчик — может, в финале ему удастся обаять зомби своей солнечной улыбкой без потоков крови и серебряных пуль. И девушки, включая психолога Машу, наконец облегченно выдохнут.

«Друзья и соседи»

11 апреля, Apple TV+

Еще недавно топовый финансист, состоятельный управляющий хедж-фондом и респектабельный муж и отец, владелец шикарной виллы и дорогих машин Эндрю Купер почти мгновенно теряет все. Он переживает развод, его с позором увольняют с работы, и, наконец, он лишается практически всех средств к существованию. Чтобы решить насущные финансовые проблемы, Купер начинает грабить дома своих соседей в элитном Вестмонт-Вилладже. Обкрадывать богачей оказывается делом крайне выгодным и, как кажется поначалу Куперу, почти безопасным. Но вскоре он выясняет, что за железными воротами богатых особняков скрывается немало темных тайн, и некоторые из тех, которым он случайно стал свидетелем во время своих вылазок, могут стоить ему не только карьеры.

Главную роль в сериале сыграл обладатель «Эмми» и «Золотого глобуса» Джон Хэм («Безумцы»), и, похоже, отлично попал в образ. Компанию ему составляют Аманда Пит («Девять ярдов») и Оливия Манн («Вайолет»). Известно, что почти за полгода до премьеры сериал было решено сразу продлить на второй сезон. Продюсеры Apple TV+ славятся своим чутьем, так что, вероятно, «Друзья и соседи» стоят зрительского внимания.

Фото: Apple Studios

«Шерлок и дочь»

16 апреля, The CW

Шерлок Холмс уже не тот: великий сыщик стареет, реакция все хуже, а былую наблюдательность застит старческая дальнозоркость. Но не время уходить на покой: доктора Ватсона и миссис Хадсон похитила банда последователей профессора Мориарти, и сыщик обязан спасти друга и квартирную хозяйку. Ему нужен напарник — и он, вернее она, появляется на пороге, как по заказу. Юная американка Амелия Рохас (Блю Хант — «Древние») расследует исчезновение собственной матери и поэтому приходит за помощью к Холмсу, который, как она убеждена, является ее отцом. Сыщик не готов поверить в столь смелые заявления и все же соглашается вести следствие вместе с Амелией. У них разные методы и противоположные взгляды на жизнь, но это, как выясняется, не так уж и плохо: совместными усилиями они спасают пропавших, восстанавливают справедливость и в очередной раз обводят вокруг пальца Мориарти.

После невероятного успеха «Шерлока» биография великого сыщика стала обогащаться новыми эпизодами один безумнее другого чуть ли не ежегодно. Сериал 2020 года «Энола Холмс» уже подарил сыщику сестру с задатками детектива, теперь же в бой вступила кавалерия — новое поколение рода детективов Холмсов. Выглядит это, конечно, как форменное сумасшествие: в потомке апачей Блю Хант даже самый въедливый генетик вряд ли найдет хоть каплю английской крови, зато ее привычка залихватски вертеть на пальце револьвер выдает салонное воспитание и обещает весьма пикантную историю тайны ее рождения. Впрочем, безумие часто оказывается самой выигрышной стратегией: Бенедикта Камбербэтча многим тоже было сложно представить в роли холодно-логичного сыщика, а вот поди ж ты! В данном случае Холмса сыграл Дэвид Тьюлис — отличный актер, засветившийся во множестве блокбастеров от «Полного затмения» до «Гарри Поттера», к тому же внешне походящий на классического Холмса не больше, чем Камбербэтч, — а это уже серьезная заявка на победу.