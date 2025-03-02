Табор к нам приходит: Бортич ищет мужа, Чеботарев — цыган

В первый месяц весны зрителей онлайн-кинотеатров ждут пронзительное драмеди «Между нами химия» с Сашей Бортич в главной роли и возвращение авантюристки Наташи Кустовой в третьем сезоне сериала «Почка». Среди громких премьер также долгожданный камбэк супергероя Сорвиголовы и экранизация скандальной истории усыновления в проекте «Хорошая американская семья». Поклонников и критиков британской королевской семьи ждет эскапитское шоу от герцогини Сассекской Меган, а Сэт Роген попытается спасти от кризиса киностудию в очередном совместном проекте со своим другом Эваном Голдбергом. «Известия» — о том, какими новинками зрителей порадуют в марте стриминги.

«Между нами химия» 16+

Wink

Премьера 6 марта

Кадр из сериала «Между нами химия» Фото: Водород

Таня воспитывает в одиночку двоих детей, по ночам работает в такси и в перерыве между всем этим мониторит дейтинговые приложения в поисках потенциального мужа. Больше, чем романтическая составляющая этого процесса, Таню интересует, с кем же останутся маленькие дочь и сын, если ее не станет. У Тани рак, но доверить детей своим ненадежным родственникам она не решается . Единственный, кого героиня посвятила в свой отчаянный план, — ее лечащий врач.

Сериал о столкновении с неизбежностью смерти, которая здесь раскрывается совершенно с иного ракурса, сняла дебютантка Карина Чувикова. И была абсолютно заслуженно признана главным открытием фестиваля «Новый сезон», где показали первые эпизоды проекта . Творческой команде действительно удалось усидеть на двух стульях: драматическое здесь умело балансирует с юмором, и фраза «смех сквозь слезы» лучше всего описывает новый сериал. Главную героиню сыграла Саша Бортич, и это, пожалуй, одна из лучших ролей в ее карьере.

«Сорвиголова: Рожденный заново» 18+

Disney +

Премьера 4 марта

Кадр из сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» Фото: 20th Television

Экспресс под названием «кинематографическая вселенная Marvel» продолжает свое шествие вместе с новым-старым сериалом «Сорвиголова: Рожденный заново». Чарли Кокс вернулся к роли незрячего адвоката Мэтта Мердока, по ночам борющегося с преступностью в костюме Сорвиголовы.

«Рожденный заново» — прямое продолжение одного из лучших сериалов по комиксам Marvel, который стартовал еще на Netflix десять лет назад. Теперь это часть большой киновселенной, поэтому не случайно Мэтт Мердок появился в небольшом эпизоде фильма «Человек-паук: Нет пути домой». В сериале героя ждет противостояние с бывшим криминальным авторитетом Уилсоном Финком, известным как Кингпин. Этот плохой парень отчаянно пытается установить господство в Нью-Йорке, баллотируясь в мэры.

Шоураннер сериала Дарио Скардапейн в одном из интервью признался, что был шокирован, когда боссы Marvel попросили делать проект как можно более кровавым. Творческая команда опасается провала — все-таки проект выходит и на Disney+. Создатели обещают много безумных вещей, балансируя между процедуралом и боевиком. Критики уже в восторге, отмечая, что шоу сохранило все лучшее от оригинала, но при этом стало зрелищнее и масштабнее.

«Почка», третий сезон 18+

KION

Премьера 1 марта

Кадр из сериала «Почка» Фото: KION

Один из хитов онлайн-кинотеатра KION, драмеди о беспринципной Наташе Кустовой, переживающей события, которые обычному человеку трудно представить, идет на третий сезон. В главных ролях все так же Любовь Аксенова, а у руля режиссер Мария Шульгина и ее соавтор Елизавета Тихонова.

На этот раз над харизматичной героиней (вернее, антигероиней) нависла новая угроза. Наташа не стремится быть хорошей, но она может попасть в тюрьму на большой срок из-за проблем с подпольной клиникой трансплантации, возникших в прошлом сезоне. И единственной возможностью избежать реального срока становится рождение ребенка. Тогда матери-одиночке отстрочат наказание, но, ожидаемо, возникнут другие проблемы.

«С любовью, Меган»

Netflix

Премьера 4 марта

Кадр из сериала «С любовью, Меган» Фото: Netflix

Проект о буднях герцогини Сассекской Меган должен был стартовать еще в январе, но из-за охвативших Лос-Анджелес лесных пожаров релиз сдвинулся на начало весны. Меган и принц Гарри, проживающие в Калифорнии, тогда также сосредоточились на оказании помощи. Готовка, пчеловодство, садоводство — кажется, нет ничего, в чем бы не преуспела Меган Маркл вдали от Туманного Альбиона и обязанностей члена королевской семьи. Съемки шоу проходили в доме рядом с поместьем в Монтесито, где и живут герцог и герцогиня Сассекские . Критиков у шоу, как и у самой герцогини, немало, «С любовью, Меган» ругают за оторванность от реальности. Но кто знает, может быть, именно в сеансах эскапизма длиной в восемь эпизодов мы все сейчас и нуждаемся.

«Эль Турко» 18+

«Иви»

Премьера 21 марта

Кадр из сериала «Эль Турко» Фото: Ay Yapim

Исторический блокбастер со звездой турецких сериалов Джаном Яманом расскажет о том, как после поражения турков в битве за Вену янычара Балабана спасает одна из местных жительниц. Девушка рискует жизнью, поэтому в благодарность воин встает на защиту девушки и ее родной деревни Моэны, когда жестокий лорд приходит туда устраивать инквизицию. Международная приключенческая драма снята по одноименному роману турецкого писателя Орхана Ениараса.

«Колесо времени», третий сезон 14+

Prime Video

Премьера 13 марта

Кадр из сериала «Колесо времени» Фото: Sony Pictures Television

Зрители провели почти полтора года в ожидании «Колеса времени», второй сезон которого закончился в октябре 2023 года. Этот проект — идеальная замена таким сериалам, как «Игра престолов» и «Темные начала», а еще экранизация одноименной серии фэнтези-романов Роберта Джордана. «Колесо времени» рассказывает о мире могущественных женщин, которым подвластна магия, а в центре сюжета — традиционное противостояние добра и зла . Главная героиня Морейн Дамодред в исполнении Розамунд Пайк отправляется в небольшую деревню, чтобы найти пятерых молодых людей, которых она считает реинкарнацией могущественного дракона. Они могут стать ключом к спасению мира от злого Темного или же окончательно этот мир разрушить.

«Студия» 18+

Apple TV

Премьера 26 марта

Кадр из сериала «Студия» Фото: Lionsgate Television

Сет Роген и Эван Голдберг — друзья детства, выпустившие вместе «SuperПерцы», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски», «Ананасовый экспресс: Сижу и курю» и скандальное «Интервью». Их последнее творение — комедийный сериал «Студия» об изнанке киноиндустрии. Главный герой — Мэтт Рэмик (его сыграл сам Роген), глава одной из голливудских студий, которая в эпоху постковида начала проигрывать в конкуренции с онлайн-кинотеатрами (важно: за производство нового сериала отвечает стриминг Apple). Комедийный проект о фабрике грез собрал внушительный актерский состав, компанию Рогену составляют Кэтрин О’Хара, Кэтрин Хан и Айку Баринхолцу, а в камео в роли самих себя можно увидеть Шарлиз Терон, Рона Ховарда и даже Мартина Скорсезе.

«Цыгане. Улица Шекспира» 18+

Okko

Премьера 6 марта

Кадр из сериала «Цыгане. Улица Шекспира» Фото: Okko

Криминальная драма о московском адвокате с цыганским прошлым в исполнении Дмитрия Чеботарева. Его успешная и спокойная жизнь переворачивается в один момент, когда юрист внезапно сталкивается со своей первой любовью, дочерью цыганского барона. Та просит вытащить из тюрьмы их общую дочь, о существовании которой он даже не подозревал. Отказаться герой не может, поскольку бывшая возлюбленная знает его главную тайну: Михаил выдает себя за другого человека. Его настоящее имя Михай Деметр, и он цыган, изгнанный из табора 16 лет назад. Настоящие цыганские страсти!

«Убийство в Белом доме» 18+

Netflix

Премьера 20 марта

Кадр из сериала «Убийство в Белом доме» Фото: Davies Heavy Industries

Если вы поклонник запутанных тайн, политических интриг и вас совсем не впечатлил «Нулевой день» с Робертом де Ниро, то новый сериал Netflix для вас. «Убийство в Белом доме» — захватывающее путешествие по коридорам резиденции американского лидера. Именно сюда приезжает расследовать убийство сообразительная, но эксцентричная сыщица Корделия Капп. Преступление произошло во время важного государственного ужина, поэтому под подозрение попадают все 157 человек, присутствовавших на приеме, — от рядовых сотрудников Белого дома до самого президента США.

«Хорошая американская семья» 18+

Hulu

Премьера 19 марта

Кадр из сериала «Хорошая американская семья» Фото: 20th Television