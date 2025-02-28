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Брат 2.0: Юра Борисов в Якутии, Дейзи Ридли в боевике

Что смотреть в кино в предстоящие выходные
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Фото: Национальная Медиа Группа / НМГ
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Продолжается успешный прокат «Красного шелка», который не сбавляет ход. В российский прокат вышел один из самых ожидаемых проектов года с Юрой Борисовым в главной роли — криминальная драма «Кончится лето», отчасти основанная на реальных событиях в Якутии. Также зрителей ждут новый хоррор «Обезьяна» по одноименному рассказу Стивена Кинга, боевик «Клинер» со звездой «Звездных войн» Дейзи Ридли, черная комедия «Чокнутые» и номинированная на «Оскар» анимационная картина «Мемуары улитки». «Известия» — о том, что смотреть в кино в ближайший уикенд.

«Красный шелк» 16+

красный шелк

Фото: Национальная Медиа Группа / НМГ

Режиссер: Андрей Волгин

В ролях: Милош Бикович, Глеб Калюжный, Гоша Куценко, Елена Подкаминская, Ирина Алферова, Дмитрий Куличков, Чжэн Ханьи

Празднование китайского Нового года закончилось, но не в кинопрокате. На больших экранах продолжает идти масштабный российско-китайский проект, блокбастер «Красный шелк», где нашлось место и шпионскому детективу, и боям в транссибирском экспрессе. В ближайшее время «Красный шелк» с Милошем Биковичем, Глебом Калюжным, Гошей Куценко и Еленой Подкаминской отправится в турне по 40 странам — фильм покажут в ближневосточном регионе, на Балканах, в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.

«Кончится лето» 18+

кончится лето

Фото:KION / МТС Медиа

Режиссеры: Владимир Мункуев, Максим Арбугаев

В ролях: Юра Борисов, Макар Хлебников, Дмитрий Поднозов, Александр Мосин

Победитель фестиваля «Маяк» 2024 года и настоящее событие в мире российского авторского кино. Среди создателей картины оскаровские номинанты — главную роль сыграл Юра Борисов, а одним из режиссеров стал Максим Арбугаев, претендовавший на статуэтку в 2023 году за свой документальный фильм «Выход». Новую картину он снимал вместе с режиссером Владимиром Мункуевым и сам также выступил оператором.

«Кончится лето» — довольно жесткая история взросления, вдохновленная реальным случаем, произошедшим в Якутии. В центре — история двух братьев. Старший, Кеша, возвращается из тюрьмы в родной поселок, где у него остались отец и 17-летний брат Тима. Чтобы влиться в нормальную жизнь, Кеша устраивается на работу в золотодобывающую артель. Тиме же больше всего хочется поступить в институт. Всё идет по плану ровно до момента, пока Кешу не «кидают». Чтобы отомстить, он крадет золото и пускается в бега. Но не один, а с младшим братом.

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Фильм Мункуева и Арбугаева уже сравнивают с «Братом» Алексея Балабанова. Почему — мы подробно писали об этом здесь. В преддверии «Оскара» «Кончится лето» — это еще и отличная возможность посмотреть, на каких контрастах умеет играть Юра Борисов. Но, пожалуй, по-настоящему украсил этот фильм Макар Хлебников, исполнивший роль младшего брата.

«Обезьяна» 18+

обезьяна

Фото: Black Bear International

Режиссер: Осгуд Перкинс

В ролях: Тео Джеймс, Элайджа Вуд, Татьяна Маслани, Кристиан Конвери, Колин О’Брайэн

Экранизация одноименного рассказа короля ужасов Стивена Спилберга от режиссера Осгуда Перкинса, который претендует как минимум на звание самого необычного хоррормейкера современности. Особенно после его фильма «Собиратель душ», который из малобюджетного триллера стал самым настоящим кассовым хитом. Братья-близнецы, которых сыграл Тео Джеймс, находят на чердаке старую игрушку в виде заводной обезьянки. И запускают тем самым цепочку неожиданных смертей. Настолько абсурдных и бессмысленных, что невольно вспоминаешь любую из частей «Пункта назначения». По сути, новый фильм Перкинса — это игра с искушенным зрителем в зловещую черную комедию.

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Сам режиссер в одном из интервью указывал на то, что среди хорроров ничтожно мало фильмов, заставляющих по-настоящему задуматься о смерти, однако осознавать ее неизбежность необходимо. У самого Перкинса трагическая семейная история. Он сын актера Энтони Перкинса, широко известного по роли Нормана Бейтса в «Психо». Отец режиссера умер из-за пневмонии, развившейся на фоне СПИДа, а его мать — актриса и фотограф Берри Беренсон — была пассажиркой захваченного террористами самолета 11 сентября 2001 года.

«Мемуары улитки» 18+

мемуары улитки

Фото: Arenamedia

Режиссер: Адам Бенджамин Эллиот

Новый трагикомедийный проект от режиссера печального мультфильма «Мэри и Макс», созданного в пластилиновой технике, через пару дней поборется за «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм». Главные герои — австралийские близнецы Грейс и Гилберт, которых после смерти отца отправляют в разные семьи. Брата усыновили строгие религиозные фермеры, а приемными родителями сестры оказываются люди довольно своеобразных нравов. Много лет Грейс и Гилберт пытаются воссоединиться, попутно борясь с психологическими проблемами. Да, «Мемуары улитки», как и другие мультфильмы Эллиота, несмотря на свою стилистику, детям совершенно не предназначены.

«Клинер» 18+

клинер

Фото: Qwerty Films

Режиссер: Мартин Кэмпбелл

В ролях: Дейзи Ридли, Клайв Оуэн, Рут Геммель, Рэй Фиарон

Дейзи Ридли, получившая известность с выходом новой трилогии «Звездных войн» от Джей Джей Абрамса и Райана Джонсона, расширяет свой репертуар ролей довольно старомодным британским боевиком и составляет конкуренцию Тому Крузу, свисая со стеклянного фасада небоскреба.

По сюжету, в Лондоне группа террористов-экоактивистов захватывает в заложники 300 человек во время вечеринки на крыше башни One Canada Square. Их спасение ложится на плечи обычной мойщицы окон, которая, как внезапно оказывается, в прошлом боец спецназа. Поставил новый боевик Мартин Кэмпбелл — один из авторов киновселенной о Джеймсе Бонде, снявший «Золотой глаз» и «Казино Рояль».

«Чокнутые» 18+

чокнутые

Фото: Capstone Studios

Режиссер: Дито Монтиель

В ролях: Билл Мюррей, Дженнифер Кулидж, Эд Харрис, Пит Дэвидсон

Ушедший на пенсию киллер наслаждается покоем и отдыхом в компании новой молодой жены. Ровно до тех пор, пока прошлое на напоминает о себе в лице внезапно нагрянувшей бывшей супруги, их сына и парочки гангстеров у них на хвосте. Перед нами криминальная абсурдистская комедия с внушительным актерским составом от Билла Мюррея и Эда Харриса до Пита Дэвидсона. И первый вопрос, который возникает при просмотре фильма Дито Монтиеля: как он умудрился собрать всех этих актеров? Критики называют «Чокнутых» затянутой комедией с кучей отсылок ко многим популярным проектам, делающим эту историю скорее вторичной, нежели заманчивой. Но поклонники у фильма всё равно найдутся.

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