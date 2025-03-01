Герои вчерашних дней: какие кинопремьеры ждут нас в марте

Хотя март все привычно полагают месяцем женского кино, в этом году прокатчикам удалось сломать традицию: премьеры подойдут для самой разной аудитории и равно нацелены на представителей обоих полов . И если комедия «Один хороший день» и мелодрама «Мой парень — принц» действительно предназначены в первую очередь для прекрасных дам, то мужской аудитории не на что обижаться: для нее в этом месяце приготовили социальный триллер «Крушение мира» и боевик «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом. А над спортивным байопиком «Роднина» прослезятся как минимум все представители старшего поколения вне зависимости от гендерной принадлежности. О самых заметных кинопремьерах марта рассказывают «Известия».

«Один хороший день»

6 марта

Катя (Анастасия Талызина — «Воздух») живет в поселке городского типа с остроумным названием Жупа и мечтает о том, чтобы стать модельером, уехать в Москву и сделать оглушительную карьеру. Но родные и близкие не понимают амбициозных устремлений Катерины: мать то и дело отправляет ее полоть огород и обирать слизней с капусты, соседский парень рвется свататься , а будущая свекровь заявляет, что пора ей уже обзавестись детишками: 21 годик, как-никак. От такого напора Катя пытается бежать без оглядки, покидая Жупу то на попутном поезде, то на весельной лодке, а то и вовсе на своих двоих — но всякий раз судьба вновь и вновь выкидывает ее в тот самый день с капустой и сватовством. Ей предстоит разобраться в себе, найти тихую прелесть в Жупе и преодолеть собственные ошибки. Поможет ей в этом красавчик-фермер (Роман Евдокимов — «Перевал Дятлова»), в обществе которого Жупа уже не кажется столь глубокой дырой...

Фото: 1-2-3 Production

Если Катин «день сурка» и наследует знаменитому одноименному фильму, то исключительно названию, а не сюжету и уж тем более не смыслу. Герой Билла Мюррея ищет себя — а Катя вполне готова довольствоваться фермером-очаровашкой, в обществе которого все ее профессиональные амбиции ужимаются до платьишка, пошитого при помощи бабушки. Что ж, вполне себе цель, не хуже других. Впрочем, мелирование у героя Евдокимова — явно от неплохого стилиста. С таким количеством красавцев-мужчин и несостоявшихся звезд кутюра Жупа скоро станет модным местом, к гадалке не ходи.

«Роднина»

6 марта

Биографический фильм снят по мемуарам великой фигуристки «Слеза чемпионки» и подробно описывает ее путь в спорте. Болезненную девочку на каток привели родители по совету врача, чтобы она окрепла, но в итоге фигурное катание становится ее мечтой и предназначением. Через первые неудачи, боль, ошибки она движется к славе, к первым медалям, к олимпийскому пьедесталу и восхищению всей планеты.

Фото: Иви

Фильм снял крепкий профессионал Константин Статский («Мажор», «Закрытая школа»), утверждавший, что делал картину о любви — к близким, к профессии, к Родине. Сама Роднина о фильме отозвалась благосклонно. Роль чемпионки сыграла молодая актриса театра «Сфера» Владислава Самохина, удивительно похожая на Роднину внешне. На коньки она встала только во время съемок, и к концу работы упорным трудом — и здесь сила воли плюс характер! — каталась вполне сносно. Добиться достоверности в сценах на льду помогли компьютерная графика, бригада каскадеров и совершенно реальный олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Сюжет не принесет неожиданностей, одарив всеми необходимыми составляющими крепкого спортивного байопика — бесконечные падения, тренер-скандалист, каменной скалой защищающий своих подопечных от соблазнов внешнего мира, коварство американских соперников и, конечно, яркий триумф советского спорта, который тут и придумывать не надо. Возьмите в кино бабушку — заполошное стаккато «Калинки» она будет слушать со слезами на глазах.

«Мой парень — принц»

6 марта

София — современная самостоятельная девушка, мечтающая о настоящей любви. Она работает в издательском бизнесе и не мыслит жизни без мобильного и интернета, обожает книги Джейн Остин и считает, что ей нужно было родиться там и тогда, в Англии эпохи романтиков. И судьба идет ей навстречу: Софи оказывается в ином времени, где встречает принца своей мечты. Однако двум людям, пусть даже созданным друг для друга, но разделенным не только расстоянием, но и временем, будет непросто понять, что они созданы друг для друга , и придумать, как остаться вместе.

Фото: Filmland International

Фильм об успешных поисках прекрасного принца 8 марта должен присутствовать в киноафише обязательно — в качестве последнего отчаянного шага для небогатых студентов, решившихся подарить любимым женщинам праздник в масштабах цен на билет в кино и пары часов свободного времени. Традиционный сюжет о настоящем принце из прошлого в исполнении бразильских кинематографистов обогатился достойными сериала южноамериканским страстями и статями, решительными взглядами пылающих черных глаз, широкими жестами, просторами равнин и конским галопом — больше романтики в один день точно не вместить. Всё кончится хорошо, они поженятся. Достойный подарок для женского праздника.

«Крушение мира»

13 марта

По всему миру стремительно распространяется неизвестный смертельный вирус, который поражает только богачей. Самые состоятельные люди планеты начинают лихорадочно избавляться от денег и активов в неудачных попытках спастись, бывшие бедняки с радостью присваивают себе накопленное поколениями элиты — чтобы в считаные дни разделить их судьбу. В считаные недели мир погружается в хаос: люди беспорядочно бегут из городов, мгновенная смерть грозит любому, кто покажется товарищам по несчастью носителем вируса. Среди тех, кто оказался в смертельной опасности, оказывается молодая карьеристка Лора, разбогатевшая накануне катастрофы. Чтобы спасти себя и своих близких, ей предстоит разобраться в том, кому было выгодно столкнуть общество в бездну.

Фото: Basque Films S.L.

По всем статьям ничем не выдающийся триллер стоит внимания, как минимум, из-за двух примечательных деталей сценария. Во-первых, судя по всему, колумбийские кинематографисты, участвовавшие в проекте, знают толк в социальной жестокости. Мгновенная атомизация общества, кровавые стычки, возникающие из ничего и превращающие цивилизованных людей в диких животных, сняты убедительно и по-настоящему страшно. А во-вторых, положа руку на сердце, ничто не ублажает абстрактное чувство справедливости лучше, чем зрелище расплаты за неправедно нажитые богатства.

«Шоугерл»

20 марта

Шелли тридцать лет работает танцовщицей в одном из известнейших шоу Лас-Вегаса. Когда-то она порвала с родителями, не сумевшими принять ее выбор, но ни разу не пожалела об этом, ведь танцы — ее призвание. Но теперь шоу, которому она отдала жизнь, закрывается , и если ее юные коллеги без проблем находят новую работу, то Шелли, которой уже за пятьдесят, никто не торопится предложить место в танцевальной труппе. После множества неудачных кастингов и столь же безуспешных попыток устроиться на новое место Шелли понимает, что танцы — ее единственное призвание. И тогда она решается на отчаянный шаг — обращается к друзьям, чтобы собрать деньги и запустить собственное шоу, вновь добившись успеха.

Фото: Digital Ignition Entertainment

Главную роль в «Шоугерл» исполнила Памела Андерсон, для которой фильм отчасти автобиографичен: блондинка с умопомрачительным бюстом получила звездный билет в 1992-м, появившись в откровенном красном купальнике в «Спасателях Малибу», и продержалась на вершинах славы около полутора десятилетий — иными словами, до тех пор, пока легендарный бюст не начал заметно терять свежесть. Теперь Андерсон, ровесница своей героини, появляется на экране в новом амплуа: она не скрывает ни морщин, ни обвисших век, при этом демонстрирует неплохую физическую и творческую форму, словом и делом утверждая, что творчеству все возрасты покорны. Правда, перекличка названий всё равно заставляет вспомнить «Шоугерлз» Пола Верховена (кстати, Андерсон снялась там в эпизоде). Надежду внушает фамилия режиссера: Джиа Коппола — внучка мэтра, одна из самых младших участниц знаменитого семейного киноклана, который умеет удивлять. Может, и сейчас получится.

«Мастер»

27 марта

После смерти жены агент спецслужб Левон Кейд увольняется и идет работать мастером на стройку. Вскоре он понимает, что счастлив в новой жизни: он работает и воспитывает дочь, его любят сослуживцы и уважает начальство, и своих новых коллег он считает близкими людьми. Поэтому когда пропадает дочь начальника Левона, и родители девушки, знающие о его непростом прошлом, обращаются к нему за помощью, Кейд не думает ни секунды. Ему предстоит не просто найти пропавшую, но и распутать клубок коррупции , в которую вовлечены мафиозные кланы и продажные чиновники, создавшие сеть торговли людьми.

Фото: Balboa Productions

Картины с Джейсоном Стэйтемом — это всегда отточенные трюки, отлично поставленные драки и энергичный сюжет, разбавленный солеными мужскими шуточками. Юмор обещан на уровне: когда Стэйтем на стройке призывает своих работяг закончить день, не потеряв ни единого пальца, зрители сразу понимают, что кое-кому вскоре с пальцами точно не повезет. И Джейсон не подведет, конечно: любимых частей тела не досчитаются многие. Сценарий картины написал Сильвестр Сталлоне, снял фильм Дэвид Эйр, известный по «Отряду самоубийц».