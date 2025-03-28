Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд вынес решение в пользу Долиной по искам певицы и покупательницы ее квартиры
Армия
ВС России освободили населенный пункт Гоголевка в Курской области
Армия
ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа»
Общество
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в административном здании в Москве
Армия
ВС РФ ударили восемью дронами «Герань-2» по цеху с дронами ВСУ под Харьковом
Общество
Суд признал геноцидом преступления нацистов в Запорожской области в годы ВОВ
Мир
Гуцул назвала возбужденное против нее дело политическим
Мир
Путин выразил премьеру Мьянмы соболезнования в связи с землетрясением
Общество
В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве в ночь на 28 марта
Армия
Российские военные освободили Красное Первое в Харьковской области
Мир
Путин обсудил с Совбезом России развитие отношений со странами АТР
Мир
Песков указал на право РФ не соблюдать договоренности при продолжении ударов ВСУ
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 78 беспилотников ВСУ над семью регионами России
Мир
Фон дер Ляйен не исключила отмены антироссийских санкций
Мир
На Украине сообщили о захвате Ближних пещер Киево-Печерской лавры
Мир
В Гренландии сформировали новое правительство
Общество
Двух туристов эвакуировали с перевала в Магаданской области

МАК опубликовал окончательный отчет по катастрофе с SSJ в Шереметьево

0
EN
Фото: ТАСС/СК РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование по катастрофе с самолетом SSJ-100 компании «Аэрофлот», которая произошла в 2019 году в московском аэропорту Шереметьево. Об этом 28 марта свидетельствуют данные на сайте МАК.

«В ходе расследования комиссией изучены все известные обстоятельства авиационного происшествия совместно с государствами, принимавшими участие в расследовании (Германия, США, Франция), проведен и проанализирован большой объем дополнительных исследований», — указано в сообщении.

Уточняется, что причиной катастрофы стали некоординированные действия капитана на этапе выравнивания воздушного судна при посадке и при повторных отделениях самолета от ВПП («козлении»). Эти действия привели к трем «грубым» приземлениям самолета, при втором и третьем касаниях перегрузка значительно превысила максимальные значения, для которых проводилась оценка прочности конструкции при сертификации SSJ-100, что привело к разрушению силовых элементов планера, топливных баков с разлитием топлива и возникновению пожара.

При этом способствующим фактором катастрофы указана недостаточная проинформированность и навыки экипажа в пилотировании самолетом в ручном режиме. Также авиакатастрофе способствовали личностные психологические особенности членов экипажа, определяющие их поведение в стрессовой ситуации, и недостаточная подготовка командира воздушного судна в области человеческого фактора и методов контроля угроз и ошибок.

Отмечается, что по результатам расследования были разработаны рекомендации для совершенствования функционирования систем управления безопасностью полетов и подготовки летных, кабинных экипажей к выполнению стандартных и особых процедур, а еще порядка проведения подготовки летных экипажей. Разработчику самолета RRJ-95 рекомендовано рассмотреть целесообразность внесения ряда изменений в конструкцию и летную документацию судна.

Кроме того, в МАК призвали внести изменения в воздушное законодательство, которые будут направлены на контроль рисков по подготовки пилотов и психологического обеспечения деятельности авиационного персонала.

Жесткая посадка: за что пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ дали шесть лет
В суде назвали причины крушения самолета, в результате которого погиб 41 человек

Трагедия произошла в 2019 году. Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут после взлета вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок. По предварительным данным, в самолет попала молния, из-за чего была потеряна радиосвязь. Судно совершило жесткую посадку и загорелось от удара о землю. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, из-за пожара погиб 41 человек.

В июне 2023 года суд приговорил пилота самолета Дениса Евдокимова к шести годам колонии-поселения, запретил ему на три года занимать соответствующую должность и взыскал в пользу потерпевших 3 млн рублей. Пострадавшие и родственники погибших в авиакастрофе выразили недовольство приговором, не согласившись с тем, что причина случившегося заключается именно в действиях пилота.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025