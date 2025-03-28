МАК опубликовал окончательный отчет по катастрофе с SSJ в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование по катастрофе с самолетом SSJ-100 компании «Аэрофлот», которая произошла в 2019 году в московском аэропорту Шереметьево. Об этом 28 марта свидетельствуют данные на сайте МАК.

«В ходе расследования комиссией изучены все известные обстоятельства авиационного происшествия совместно с государствами, принимавшими участие в расследовании (Германия, США, Франция), проведен и проанализирован большой объем дополнительных исследований», — указано в сообщении.

Уточняется, что причиной катастрофы стали некоординированные действия капитана на этапе выравнивания воздушного судна при посадке и при повторных отделениях самолета от ВПП («козлении»). Эти действия привели к трем «грубым» приземлениям самолета, при втором и третьем касаниях перегрузка значительно превысила максимальные значения, для которых проводилась оценка прочности конструкции при сертификации SSJ-100, что привело к разрушению силовых элементов планера, топливных баков с разлитием топлива и возникновению пожара.

При этом способствующим фактором катастрофы указана недостаточная проинформированность и навыки экипажа в пилотировании самолетом в ручном режиме. Также авиакатастрофе способствовали личностные психологические особенности членов экипажа, определяющие их поведение в стрессовой ситуации, и недостаточная подготовка командира воздушного судна в области человеческого фактора и методов контроля угроз и ошибок.

Отмечается, что по результатам расследования были разработаны рекомендации для совершенствования функционирования систем управления безопасностью полетов и подготовки летных, кабинных экипажей к выполнению стандартных и особых процедур, а еще порядка проведения подготовки летных экипажей. Разработчику самолета RRJ-95 рекомендовано рассмотреть целесообразность внесения ряда изменений в конструкцию и летную документацию судна.

Кроме того, в МАК призвали внести изменения в воздушное законодательство, которые будут направлены на контроль рисков по подготовки пилотов и психологического обеспечения деятельности авиационного персонала.

Трагедия произошла в 2019 году. Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут после взлета вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок. По предварительным данным, в самолет попала молния, из-за чего была потеряна радиосвязь. Судно совершило жесткую посадку и загорелось от удара о землю. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, из-за пожара погиб 41 человек.

В июне 2023 года суд приговорил пилота самолета Дениса Евдокимова к шести годам колонии-поселения, запретил ему на три года занимать соответствующую должность и взыскал в пользу потерпевших 3 млн рублей. Пострадавшие и родственники погибших в авиакастрофе выразили недовольство приговором, не согласившись с тем, что причина случившегося заключается именно в действиях пилота.