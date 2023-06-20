Пострадавшие остались недовольны приговором пилоту по SSJ в Шереметьево

Пострадавшие и родственники погибших остались недовольны приговором пилоту самолета SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево в 2019 году.

Дениса Евдокимова 20 июня приговорили к шести годам колонии. Суд также запретил ему на три года занимать должность пилота самолета и взыскал в пользу потерпевших 3 млн рублей.

Представитель потерпевших Людмила Айвар заявила, что пострадавшие считают основной причиной катастрофы неправильное моделирование и конструкцию шасси, поэтому планируют обжаловать приговор. По ее словам, ее подзащитные не согласны с тем, что причина катастрофы заключается именно в действиях Евдокимова.

Адвокат подсудимого Наталья Митусова в свою очередь указала, что ей пока сложно оценивать приговор, так как текст целиком она еще не видела.

«В любом случае, однозначно могу сказать, что приговор несправедливый и необъективный. Просто по одной причине: не исследованы и не проверены иные версии катастрофы, на которых настаивала защита <...> не исключена версия технической неисправности воздушного судна <...> и не проверена версия в части соответствия конструкции самолета нормам вводной летности», — сказала адвокат.

Она добавила, что защита считает наказание жестким и будет его обжаловать. При этом тот факт, что выбор пал на колонию-поселение — это правильное решение, поскольку речь идет о преступлении по неосторожности.

Митусова указала, что дело осложняется тем, что с момента трагедии до сих пор нет окончательного отчета о произошедшем от Межгосударственного авиационного комитета.

Трагедия произошла вечером 5 мая 2019 года. Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут после взлета он вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок. По предварительным данным, в самолет попала молния, из-за чего была потеряна радиосвязь. Судно совершило жесткую посадку и загорелось от удара о землю. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, из-за пожара погиб 41 человек.