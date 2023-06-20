Реклама
Прямой эфир
Мир
Свыше 40% магистральных сетей повреждены за полгода на Украине
Общество
Уголовное дело возбуждено после инцидента в отделении Сбербанка в Химках
Политика
В Госдуме отреагировали на план ЕС передать Украине €50 млрд
Мир
Кремль не увидел стабильной почвы для переговоров с Украиной
Армия
В ЛНР сообщили о значительных потерях ВСУ за неделю
Мир
Протестующие молдавские фермеры въехали в Кишинев на тракторах
Происшествия
Песков назвал тему обменов военнопленными с Украиной чувствительной
Спорт
Плюшевый медведь выбран официальным талисманом Евро-2024
Общество
Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 1,5 млн рублей за неудаление данных
Политика
Песков рассказал об обсуждении РФ с африканской делегацией поставок зерна
Общество
В СВР сообщили о «чистках» в загранучреждениях Украины
Армия
Армия РФ с 4 июня отразила 263 атаки ВСУ на трех направлениях
Армия
Шойгу заявил о планах Киева ударить Storm Shadow по Крыму и другим регионам РФ

Пострадавшие остались недовольны приговором пилоту по SSJ в Шереметьево

Пострадавшие остались недовольны приговором пилоту по SSJ в Шереметьево и винят конструкцию шасси
0
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пострадавшие и родственники погибших остались недовольны приговором пилоту самолета SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево в 2019 году.

Дениса Евдокимова 20 июня приговорили к шести годам колонии. Суд также запретил ему на три года занимать должность пилота самолета и взыскал в пользу потерпевших 3 млн рублей.

Представитель потерпевших Людмила Айвар заявила, что пострадавшие считают основной причиной катастрофы неправильное моделирование и конструкцию шасси, поэтому планируют обжаловать приговор. По ее словам, ее подзащитные не согласны с тем, что причина катастрофы заключается именно в действиях Евдокимова.

Адвокат подсудимого Наталья Митусова в свою очередь указала, что ей пока сложно оценивать приговор, так как текст целиком она еще не видела.

«В любом случае, однозначно могу сказать, что приговор несправедливый и необъективный. Просто по одной причине: не исследованы и не проверены иные версии катастрофы, на которых настаивала защита <...> не исключена версия технической неисправности воздушного судна <...> и не проверена версия в части соответствия конструкции самолета нормам вводной летности», — сказала адвокат.

Она добавила, что защита считает наказание жестким и будет его обжаловать. При этом тот факт, что выбор пал на колонию-поселение — это правильное решение, поскольку речь идет о преступлении по неосторожности.

Митусова указала, что дело осложняется тем, что с момента трагедии до сих пор нет окончательного отчета о произошедшем от Межгосударственного авиационного комитета.

Летать не вредно: Росавиация начала проверку безопасности всех перевозчиков
С чем это связано и какая ситуация в компаниях сейчас

Трагедия произошла вечером 5 мая 2019 года. Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут после взлета он вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок. По предварительным данным, в самолет попала молния, из-за чего была потеряна радиосвязь. Судно совершило жесткую посадку и загорелось от удара о землю. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, из-за пожара погиб 41 человек.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023