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В Госдуме оценили целесообразность возвращения иностранных компаний в Россию

Депутат ГД Арефьев выступил против возвращения в РФ ушедших иностранных компаний
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Иностранным компаниям, ушедшим с российского рынка, не стоит давать права возвращаться. Такое мнение первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев высказал в пятницу, 28 марта.

Ранее в этот день газета The Korea Times написала, что корейские компании Hyundai, LG и Samsung рассматривают возможность возвращения на российский рынок, передает RT.

Фирма LG Electronics уже частично возобновила работу на своем заводе электронных приборов в Москве, сообщает 360.ru. Участие в российском секторе также демонстрирует компания HD Hyundai Electric, которая планирует представить свои разработки через местного дистрибутора на выставке «Электро-2025».

По данным СМИ, дочерние компании HD Hyundai Electric — Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Steel — разместили вакансии в России, что говорит о больших шансах на возобновление деятельности. Возможность возвращения в РФ также рассматривает компания Samsung Electronics.

«Техническая и финансовая готовность, я думаю, есть. Мы будем готовы принять новые заводы, которые у нас до этого были. Единственное — у нас отключена система SWIFT, и пока проводить трансакции через нашу платежную систему «Мир» будет довольно сложно, им тогда надо будет вступать в нашу платежную систему», — сказал Арефьев в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что если они вступят в систему «Мир», то тоже могут подпасть под санкции.

«Они ушли, надо их наказать и не возвращать. Они сегодня ушли, завтра опять уйдут, а у нас из-за этого будет колебаться рынок труда. <...> Нам надо принимать политические меры и не радоваться тому, что они хотят вернуться», — заключил он.

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Ранее, 26 марта, министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что США допускают возможность восстановления доступа российских банков к международной системе SWIFT, если это поспособствует мирному урегулированию украинского конфликта, передает НСН.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон оставляет за собой право как ослабить, так и усилить санкционное давление на Россию в зависимости от того, как будет продвигаться процесс урегулирования, сообщает 360.ru.

Глава ВТБ Андрей Костин 19 марта отметил, что SWIFT уже никому не нужна, у России и других стран есть современные системы расчетов. Однако он добавил, что экспортерам, возможно, проще рассчитываться в долларах, поэтому если санкции ослабят, может произойти «откат к старым методам».

В январе Костин заявил, что для замены SWIFT нужны только административные решения. Он отметил, что с учетом перспектив, которые открываются при развитии коридора «Север – Юг», система СПФС, разработанная Центральным банком России (ЦБ РФ), становится всё более актуальной.

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