Глава ВТБ Костин заявил о ненужности SWIFT

Международная банковская система SWIFT уже никому не нужна, у России и других стран есть современные системы расчетов. Об этом 19 марта заявил глава ВТБ Андрей Костин.

«Возьмем SWIFT: она уже никому не нужна. У нас, у других стран есть современные системы, надо просто продолжать их развивать», — сказал Костин журналу «Эксперт».

Он добавил, что экспортерам, возможно, проще рассчитываться в долларах, поэтому, если санкции ослабят, то может произойти «откат к старым методам». Костин также отметил, что Россия не будет в ближайшее время вновь рассчитываться в долларах и евро.

«Мы продолжим развивать параллельные рынки, и я не думаю, что наши достижения здесь обесценятся или померкнут», — подытожил глава ВТБ.

В январе Костин заявил, что для замены SWIFT нужны только административные решения. Он отметил, что с учетом перспектив, которые открываются при развитии коридора Север – Юг, система СПФС, разработанная Центральным банком России (ЦБ РФ), становится всё более актуальной.