Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области
Мир
В США заявили о возможном скором подписании с Украиной соглашения по минералам
Мир
Макрон заявил о выделении дополнительных €2 млрд на военную помощь Украине
Политика
Путин назначил Паслера врио губернатора Свердловской области
Мир
В США заявили о готовности рассмотреть переподключение России к SWIFT
Экономика
Промышленным предприятиям РФ передадут частоты американского Globalstar
Мир
Трамп анонсировал введение пошлин в 25% на произведенные вне США автомобили
Экономика
Лишь 7% малых компаний готовы взять кредит по ставкам 20% и выше
Армия
В военно-морских вузах России начали изучать беспилотники
Мир
Президент Хорватии исключил участие страны в миротворческой миссии ЕС на Украине
Общество
27,5% проб пищевой продукции в соцучреждениях Петербурга не соответствуют требованиям
Мир
Трамп заявил о планах США продолжать удары по хуситам в течение долгого времени
Мир
В ЕС рассказали о возможной отмене безвиза с Грузией
Армия
Путин поблагодарил участвующих в СВО росгвардейцев за верность Отечеству
Мир
МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов
Мир
Президент Словакии отверг отправку солдат на Украину
Экономика
ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения 
Сюжет:

В США заявили о готовности рассмотреть переподключение России к SWIFT

Бессент: США допускают возможность переподключения России к SWIFT
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

США допускают возможность восстановления доступа российских банков к международной системе SWIFT, если это поспособствует мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом в среду, 26 марта, сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

«Всё обсуждаемо», — заявил Бессент в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос о возможном подключении РФ к банковской системе.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон оставляет за собой право как ослабить, так и усилить санкционное давление на Россию в зависимости от того, как будет продвигаться процесс урегулирования.

Умный гору обойдет: в мире ищут альтернативы SWIFT
Россия предлагает собственную систему обеспечения межбанковских платежей

Глава ВТБ Андрей Костин 19 марта отметил, что SWIFT уже никому не нужна, у России и других стран есть современные системы расчетов. Однако он добавил, что экспортерам, возможно, проще рассчитываться в долларах, поэтому если санкции ослабят, то может произойти «откат к старым методам».

В январе Костин заявил, что для замены SWIFT нужны только административные решения. Он отметил, что с учетом перспектив, которые открываются при развитии коридора Север – Юг, система СПФС, разработанная Центральным банком России (ЦБ РФ), становится всё более актуальной.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025