В США заявили о готовности рассмотреть переподключение России к SWIFT

США допускают возможность восстановления доступа российских банков к международной системе SWIFT, если это поспособствует мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом в среду, 26 марта, сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

«Всё обсуждаемо», — заявил Бессент в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос о возможном подключении РФ к банковской системе.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон оставляет за собой право как ослабить, так и усилить санкционное давление на Россию в зависимости от того, как будет продвигаться процесс урегулирования.

Глава ВТБ Андрей Костин 19 марта отметил, что SWIFT уже никому не нужна, у России и других стран есть современные системы расчетов. Однако он добавил, что экспортерам, возможно, проще рассчитываться в долларах, поэтому если санкции ослабят, то может произойти «откат к старым методам».

В январе Костин заявил, что для замены SWIFT нужны только административные решения. Он отметил, что с учетом перспектив, которые открываются при развитии коридора Север – Юг, система СПФС, разработанная Центральным банком России (ЦБ РФ), становится всё более актуальной.