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Эксперты назвали самые популярные кабриолеты в России

«Авито Авто»: Ford Mustang стал самым популярным кабриолетом в России
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Фото: Global Look Press/Bryan Smith
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Наибольшую популярность у россиян среди автомобилей в кузове кабриолет в 2025 году демонстрирует Ford Mustang, за ним в рейтинге идут Mercedes-Benz SLK и SL, а также BMW 3-й серии и 4-й серии. Об этом «Известиям» 28 марта рассказали эксперты «Авито Авто», которые изучили динамику предложения кабриолетов с пробегом и интерес к ним со стороны пользователей платформы.

Ford Mustang в среднем стоит 3,3 млн рублей. Mercedes-Benz SLK — 1,55 млн рублей, а SL — 3,29 млн рублей. Кабриолет BMW 3-й серии в среднем продается за 1,96 млн рублей, а 4-й серии — за 4,45 млн рублей. Следом за ними в рейтинге идут BMW Z4, Peugeot 307 и Porsche 718 Boxter, а также Honda S660 и Mazda MX-5.

По данным аналитиков, наибольший интерес пользователей среди кабриолетов в 2025 году приходится на модели марок BMW и Mercedes-Benz — по 20%. В топе также оказались Ford (9%), Porsche (4,6%) и Peugeot (4,2%).

Эксперты рассказали, что рынок кабриолетов демонстрирует четко выраженную сезонность. С мая по август выбор таких автомобилей наиболее широк. На этот период приходится и максимальный спрос, поэтому самые привлекательные предложения, особенно по выгодной цене, быстро находят своих владельцев.

Так, рост интереса к кабриолетам начинается весной: в марте 2024 года по сравнению с февралем он вырос на 20,3%, а в аналогичные месяцы 2023 года — на 23%. Пиковых значений интерес достигает в летние месяцы: в июле 2024 года он был выше почти в 1,9 раза выше, чем в январе. Динамика предложения демонстрирует схожую картину.

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Ранее в этот день автоэксперт Александр Ковалев рассказал, что среди кроссоверов на вторичном рынке в сегменте до 1,5 млн рублей лучшим выбором являются Renault Duster, Hyundai Creta и Kia Sportage, а также Geely Coolray.

Накануне сообщалось, что в 2024 году среди проданных в России новых легковых автомобилей самыми распространенными стали машины с белым кузовом. На втором месте идет серый цвет, третьим оказался черный.

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