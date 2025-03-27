Назван самый популярный цвет нового автомобиля в России

В 2024 году среди проданных в России новых легковых автомобилей самыми распространенными стали машины с белым кузовом. Об этом в своем Telegram-канале 27 марта сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Чаще всего в прошлом году россияне покупали белые автомобили, они составили 36% от всех продаж. На втором месте с 25-процентной долей рынка идет серый цвет, третьим оказался черный с результатом 21%.

На синий и зеленый пришлось только по 5% рынка. Около 3% проданных в 2025-м легковушек в РФ имеют красную цветовую гамму, 2% — коричневую, а 1% — желтую. Прочие цвета заняли 2% рынка.

Ранее в этот день автоэксперт Ярослав Кукарин рассказал, что покраска при ремонте кузова автомобиля выйдет дороже для машин в необычных, экзотических цветах, к примеру, таких как пудровый серый или «мятное облако». По словам специалиста, разница в цене связана не с оттенком, а с химическим составом краски, наличием сложных пигментов и дополнительных эффектов.

Самым доступным вариантом эксперт назвал простые однотонные эмали без металлика и перламутра, которые производятся массово, широко представлены в палитре большинства автобрендов и не требуют сложного подбора. Сложнее всего восстанавливать покрытия, содержащие несколько слоев лака, металлические или перламутровые добавки.