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Автоэксперт перечислил лучшие кроссоверы за 1,5 млн рублей

Автоэксперт Ковалев назвал Renault Duster одним из лучшим кроссоверов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Среди кроссоверов на вторичном рынке в сегменте до 1,5 млн рублей лучшим выбором являются Renault Duster, Hyundai Creta и Kia Sportage, а также Geely Coolray. Об этом 28 марта рассказал автоэксперт Александр Ковалев.

Renault Duster 2018–2021 годов выпуска специалист назвал крепким и неприхотливым. Автомобиль имеет полный привод и проверенные силовые агрегаты, он подходит для плохих дорог, кузов устойчив к коррозии, а запчасти доступны по всей стране. Впрочем, интерьер кроссовера простоват, эргономика не самая удобная, а уровень комфорта ниже среднего, отметил он в беседе с «Российской газетой».

Hyundai Creta и Kia Sportage (2016–2019) он выделил за надежность и ликвидность. За 1,5 млн рублей на вторичном рынке можно найти вариант с передним приводом и автоматической коробкой. Слабым местом этих моделей является двухлитровый мотор, который склонен к задирам уже к 100 тыс. км, но эта проблема хорошо изучена и решаема, указал Ковалев.

Самым свежим и технологичным кроссовером в подборке является Geely Coolray (2022). Он отличается динамикой, оснащением и современным дизайном. Модель управляется острее конкурентов, однако подвеска жестковата, шумоизоляция слабая, а стоимости кузовных элементов выше, чем у других моделей из рейтинга, добавил эксперт.

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24 февраля Александр Ковалев заявил, что в России на вторичном рынке в сегменте до 500 тыс. рублей можно найти в продаже ряд моделей Ford и Chevrolet, которые отличаются высокой надежностью, и перечислил такие автомобили.

До этого, 11 февраля, автоэксперт Валерий Антюфьев заявил, что ряд моделей Renault, Toyota, Mitsubishi и Honda могут преодолеть 400 тыс. км без капитального ремонта силового агрегата, и перечислил эти автомобили.

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