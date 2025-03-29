Солнечное затмение 29 марта: где и во сколько наблюдать сегодня, влияние на метеочувствительных

В конце марта произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое закроет весенний коридор затмений. По мнению астрологов, это событие сильно повлияет на жизнь каждого. Что именно ожидать от этого явления, как оно отразится на метеочувствительных людях и что сулят звезды всем знакам зодиака в марте 2025 года, рассказывают «Известия».

Где и во сколько наблюдать солнечное затмение сегодня, 29 марта

Солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, полностью или частично закрывая небесное светило. Всего выделяют три типа затмений: частичное, или полутеневое, когда Солнце скрывается не полностью, а также полное и кольцеобразное — в этот период солнечный диск закрыт только по центру, образуя кольцо света.

Текущее затмение будет частичным и произойдет в субботу, 29 марта. Начнется оно в 11:52 мск на восходе Солнца в центральной зоне Атлантического океана. Постепенно область видимости частного затмения будет расширяться на север и восток, благодаря чему наблюдать его можно будет практически из любой точки земного шара. В России лучше всего явление будет видно в северных и северо-западных регионах.

По данным Московского планетария, лунная полутень вступит на территорию страны в 13:44 мск в Калининградской области. Примерно через час наступит наибольшая фаза затмения, которая будет хорошо видна на Кольском полуострове и на северо-западе Мурманской области. Завершится солнечное затмение в 15:44 мск на заходе Солнца на западном побережье полуострова Таймыр.

Посмотреть на него смогут и жители двух столиц. При этом в Санкт-Петербурге максимальная фаза окажется больше, нежели в Москве, где Луной будет закрыто менее 10% солнечного диска. Общая продолжительность явления составит около четырех часов.

Россиянам, которые планируют наблюдать явление, следует учесть, что смотреть на затмение без специальных очков нельзя, так как можно получить ожог сетчатки. А фотоаппараты, бинокли и телескопы должны быть оснащены специальными солнечными фильтрами.

Как солнечное затмение может повлиять на самочувствие

Приверженцы астрологии убеждены, что затмения способны влиять на чувства и судьбы человека. Причем у каждого явления есть свои особенности и «сферы воздействия». Поскольку Солнце 29 марта будет находиться в знаке Овна, то энергетика дня может сподвигнуть людей совершать необдуманные поступки, например резко пойти на разрыв отношений, спровоцировать конфликты или отказаться от прежних договоренностей.

Кроме того, в данный период в ретроградной позиции находятся сразу две планеты — Меркурий и Венера. Это также может оказать негативное влияние. Астрологи советуют в это время не подписывать важные документы, отказаться от переговоров и быть аккуратнее с финансами: не планировать крупные покупки, не брать и не давать деньги в долг.

Особое беспокойство солнечное затмение вызывает у метеочувствительных людей. Существует мнение, что оно напрямую отражается на общем самочувствии и эмоциональном состоянии людей. Из-за резкого сокращения света некоторые испытывают тревогу, апатию, жалуются на головные боли и бессонницу. А вера в «опасность» этого явления только усиливает неприятные симптомы.

Однако ученые и врачи отмечают, что событие никак не влияет на здоровье человека. Во время затмений не происходит резкого изменения магнитного поля Земли, как во время магнитных бурь. И длится солнечное затмение всего несколько часов. Этого времени недостаточно для каких-либо существенных изменений в организме.

Почему люди боятся солнечного затмения: народные поверья

Согласно народным поверьям, всё, что было начато в период затмения, несет в себе энергию хаоса и может развиваться непредсказуемым образом. Поэтому в старину на этот период не планировали новых дел и старались избегать ссор, так как считалось, что они затянутся надолго.

Также, несмотря на «магическую» репутацию солнечного затмения, в этот день не проводили гадания, различные ритуалы и обряды, особенно по привлечению «высших сил». В народе верили, что, когда Луна закрывает собой свет Солнца, грань между внешним и потусторонним мирами стирается, поэтому любое колдовство может обернуться не лучшим образом.

Еще на затмение было принято плотно зашторивать окна для защиты от дурного глаза и темных сил. А находясь на улице, старались не смотреть на солнце, чтобы демоны не запутали мысли и не привели к опрометчивым поступкам.

Гороскоп на 29 марта 2025 года: чего ждать от солнечного затмения

По утверждению астрологов, затмение повлияет на все знаки зодиака. Так, Овны ощутят мощный импульс, направленный на поиски своего подлинного места в жизни. У Тельцов откроются скрытые энергетические резервы, благодаря которым можно будет реализовать давно отложенные планы. У Близнецов возможен просвет в личных делах, однако это не лучший день для решения сложных профессиональных задач.

Ракам солнечное затмение откроет двери к профессиональному признанию и достижению новых вершин. Девам принесет перемены в личных и финансовых делах. А Львов вдохновит на поиск новых знаний и духовное развитие. Кроме того, могут поступить необычные деловые предложения. У Весов солнечное затмение затронет сферу партнерства, подталкивая к важным решениям. Также в этот день возможно удачное знакомство, которое получит продолжение.

Для Скорпионов наступает отличное время, чтобы проанализировать свой образ жизни и внедрить полезные привычки, в частности можно уделить внимание спорту и сбалансированному питанию. У Стрельцов заметно прибавится вдохновения и креатива, что может привести к неожиданным открытиям. Мощный поток энергии и новых идей обрушится и на Водолеев. Некоторые представители знака могут начать важный этап в своей жизни, посвятив его творчеству, бизнесу или общественной деятельности.

У Козерогов 29 марта может появиться желание сменить обстановку, включая интерьер и гардероб, и разнообразить личную жизнь, а у находящихся в браке — добавить новизны в существующие отношения. Для Рыб наступает благоприятный период в финансовой и деловой сферах. Сосредоточившись на главном, они смогут решить насущные вопросы и укрепить свои позиции.

Ранее «Известия» рассказали, что такое коридор затмений и как он влияет на человека.