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Лунный календарь на апрель 2024 года: что скрывают фазы Луны

Апрель станет лучшим временем для манипуляций с волосами
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Луна оказывает сильное влияние на окружающую среду, включая морские приливы и отливы, уровень воды и изменения температуры на Земле. Согласно народным убеждениям, жизнь и состояние человека тоже взаимосвязаны с энергией ночного светила. Часто лунный календарь используется в определении благоприятного времени для стрижек и процедур, связанных со здоровьем. Подробнее о том, как будут меняться фазы Луны в апреле и в какие дни лучше всего решаться на перемены, разобрались «Известия».

Лунный календарь на апрель: убывающая Луна, новолуние, растущая Луна, полнолуние, убывающая Луна

Лунный календарь уже несколько тысяч лет остается главным способом измерения времени, актуален он и в наши дни. Подобная система была широко распространена в древних культурах, включая вавилонскую, египетскую и китайскую. Согласно основной версии, первый лунный календарь возник в Месопотамии, на территории современного Ирака, в третьем тысячелетии до нашей эры. С помощью него определяли дни религиозных праздников, сельскохозяйственных работ и другие важные события. Некоторые народы до сих пор используют лунный календарь наряду с солнечным.

Последовательность смены фаз Луны, вызванную изменением относительно друг друга положения Земли, ее спутника, и Солнца, объяснили еще древнегреческие астрономы. Лунный месяц делится на четыре основные фазы: убывающая Луна, новолуние, растущая Луна, полнолуние. Полный цикл от одного полнолуния до следующего составляет около 29,5–30 земных суток, тогда как в солнечном календаре насчитывается в среднем 30,5 дней. Так, каждый лунный день начинается немного позже предыдущего.

Луна
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Фазы Луны в апреле и их периоды:

с 1 по 7 апреля — убывающая Луна;

8 апреля — новолуние;

с 9 по 23 апреля — растущая Луна;

24 апреля — полнолуние;

с 25 по 30 апреля — убывающая Луна.

Многие люди предпочитают следовать лунному календарю, основываясь на своих личных убеждениях или верованиях, но это не является научно обоснованным подходом. Тем не менее, по мнению астрологов, лунные фазы позволяют составить календарь благоприятных дней для грамотного выстраивания своих планов на каждый день месяца, для изменений во внешности, проведения операций или лечебных процедур.

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Лунный календарь на апрель: когда стричься, краситься, лечиться

Вопреки общественным убеждениям и суевериям, современная наука категорически отрицает связь между фазами Луны и состоянием здоровья человека, поскольку до сих пор не найдено убедительных доказательств. В настоящее время основной гипотезой влияния Луны на психологическое и физическое здоровье является положение «биологического прилива», согласно которому человек, состоящий на 80% из воды, подвергается гравитационным силам Луны, подобно океанам и морям. Некоторые авторы считают, что такое воздействие приводит к сдвигу водного баланса и изменению динамики воды в организме, что отражается на его функциях.

Стрижка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В то же время лунный календарь используется во многих сферах жизни, включая здоровье, косметологию и парикмахерское дело. Например, некоторые люди предпочитают стричь волосы или делать косметические процедуры в определенные дни, считая, что это может повлиять на рост и текстуру волос. Так, стрижку для быстрого роста волос рекомендуется делать 12, 19–21 апреля, а кардинальные изменения следует проводить 24 апреля, в полнолуние. Процедуры, связанные с укреплением и оздоровлением, лучше отложить на 6, 14, 20, 21 и 24 апреля. Смена прически 1, 12, 29 и 30 апреля поможет улучшить финансовое состояние человека.

Благоприятными днями для покраски волос считаются убывающая Луна с 1 по 3 апреля, а также 12, 19, 20 и 30 апреля, укрепляющие и оздоровительные маски для волос — 6, 14, 20, 21, 24 апреля, завивка волос — 1, 2, 3, 5, 9, 12, 19, 20 и 30 апреля. Соответственно к неблагоприятным дням относят 7, 8, 14 и 27 апреля.

Астрологи утверждают, что Луна оказывает влияние на жизненные процессы человека и работу его организма. Спутник Земли определяет, появятся ли дополнительные силы на выполнение дел или же одолеют усталость и апатия. Поэтому, чтобы оздоровительные процедуры шли на пользу, необходимо учитывать положение Луны.

Хирург
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Самым удачным временем для операций в апреле астрологи называют 1–7, 25–30 числа — фазы убывающей Луны. Процедура пройдет с минимальными рисками и окажет благотворное действие на организм, считают они. Не лучшим временем для посещения хирурга считается период растущей Луны с 9 по 23 апреля, когда вероятность неблагоприятного исхода и негативных последствий для организма после операции возрастает. Например, могут возникать внезапные кровотечения. В то же время фаза растущей Луны является хорошим временем для проведения косметических процедур. Одним из самых неблагоприятных периодов считаются периоды новолуния и полнолуния (8 и 24 апреля). Реабилитация будет проходить с большими проблемами и очень болезненно. Возможны серьезные послеоперационные осложнения и заражения.

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Медики напоминают, что при планировании процедур важно опираться на рекомендации лечащего врача и лишь потом принимать во внимание астрологические факторы.

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