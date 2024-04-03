Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода

Луна в зависимости от фаз способна оказывать влияние на рост и развитие растений, поэтому огородники и дачники пользуются посевным календарем, чтобы получить богатый урожай. Каждое растение живет в своем ритме, и, если его нарушить, например, полить или пересадить не вовремя, зелень может вырасти слабой или заболеть. Календарь посевов на апрель 2024 года — в материале «Известий».

Благоприятные дни для посадки в апреле 2024 года

В древности землевладельцы обратили внимание, что Луна в зависимости от своей фазы по-разному влияет на урожайность и рост растений. Создание Лунного календаря приписывается жителям южной Месопотамии — шумерам. Они первыми заметили закономерность, с которой на небе каждый месяце появляется растущая и убывающая Луна. Данный принцип был положен в основу календаря, при этом лунный месяц короче солнечного, он насчитывает 29,5 дня и соответствует периоду между двумя новолуниями.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Лунный календарь посева и посадок — это точное описание садово-огородных работ на каждый день. Новолуние считается самым неподходящим периодом для посадки растительных культур, период растущей Луны, напротив, позволяет садоводам заниматься пересадкой и черенкованием, так как в это время растения стремятся не к укреплению в земле, а к росту корневой системы вверх по ветвям и плодам. В полнолуние лучше не заниматься пересадкой культур, а сосредоточиться на рыхлении и прополке. Период убывающей Луны считается наилучшим временем для посева и пересадки любых растений.

В убывающую Луну эксперты советуют сажать корнеплоды, бобовые и луковичные культуры. Благоприятные дни для посадки плодовых деревьев, кустарников, зелени и бахчевых культуры — на растущую Луну. Астрономы и садоводы сходятся во мнении, что полнолуние оказывает негативное воздействие на саженцы, зелень (укроп, петрушку) и корнеплоды, они вырастают слабыми, болезненными и могут в итоге не принести урожай. За день до и после новолуния эксперты советуют воздержаться от посева, пикирования, рыхления, окучивания и подкормки зелени, цветов и овощей.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Второй весенний месяц среди огородников и цветоводов всегда наполнен большим количеством работы в саду, земледельцы готовятся к активной высадке рассады, подготовке дачных грядок к летнему сезону.

Лунные фазы в апреле 2024 года:

— убывающая Луна 1–7 апреля;

— новолуние 8 апреля;

— растущая Луна 9–23 апреля;

— полнолуние 24 апреля;

— убывающая Луна 25–30 апреля.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Благоприятные дни для посадки томатов, капусты, гороха, брокколи, шпината, бобов и фасоли: 1, 2, 6, 10–15, 19–23, 25, 29, 30-е числа. Высадку укропа, петрушки, огурцов, перцев и баклажанов следует запланировать на 1, 2, 6, 10–11, 14–15, 21–23, 25, 29, 30 апреля. Благоприятные дни для других культур:

— картофель: 1, 2, 6, 10, 11, 14, 15, 21–23, 26–30;

— зелень: 1, 2, 6, 10-15, 19–23, 25, 29, 30;

— лук, морковь, свекла, репа, редис, редька, дайкон, хрен: 1, 2, 6, 10, 11, 14, 15, 21–23, 25–30.

Благоприятные дни для высадки саженцев в апреле 2024 года:

— плодовые деревья: 1, 2, 3, 10, 11, 14, 15, 21–23, 25, 29, 30;

— виноград: 6, 12–15, 21–23, 25-–28;

— крыжовник, смородина: 1–3, 6, 10, 11, 14, 15, 21–23, 25, 29, 30;

— малина, ежевика: 6, 14, 15, 21–23, 25;

— клубника: 1–3, 6, 10–15, 26–30.

На какой день всходит рассада помидоров, огурцов, перца

Огурцы, помидоры, капуста, перцы и корнеплоды — всегда неотъемлемая часть огорода любого дачника, для этих культур также существуют особенные условия посева, выращивания рассады и высадки в грунт. Промежуток от посева семян до их прорастания может в различных случаях существенно отличаться. Так, если семена перца перед засевом замочить на пару дней, первые ростки покажутся уже через пять дней, без замачивания срок увеличится до 8–10 дней . Если не соблюдать условия выращивания, то всходы могут занять от двух до трех недель.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Помидоры засеивают с пикировкой (укорачивание основного корня растения на 1/3 его длины, с целью стимулирования роста его боковых корней) в больших емкостях, которые необходимо накрыть пленкой. Пророщенные семена помидоров взойдут примерно через четыре-пять дней, сухие — через восемь дней . «Чтобы вырастить крепкую гармоничную рассаду, мало подкормить, нужно сделать так, чтобы подкормка правильно усвоилась. Для этого требуются хорошо подготовленный грунт, в котором не застаивается вода, хорошее освещение», — рассказала «Известиям» мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Ростки огурцов восходят также на третий – седьмой день после посадки , однако грунт с семенами должен подвергаться высоким температурам, для этого используют фотолампы. Чем выше температура, тем быстрее взойдут первые ростки.

Что делать, если рассада вытянулась или желтеет

Самая распространенная проблема, встречающаяся на пути к идеальным плодам у огородников, — пожелтевшая и вытянувшаяся рассада. Рассада, «перекормленная» удобрениями, особенно азотными, будет вытягиваться, она более подвержена болезням, и ее чаще атакуют вредители, напомнила Татаренко.

Однако паниковать не стоит, опытные огородники понимают, что при своевременных мерах растения можно спасти. С вытянувшейся рассадой сталкивался точно каждый. Проблема критична для капусты или перцев, потому что посадить их полулежа, как помидоры, не получится. Перец или томаты тянутся при нехватке света и загущенных посадках. Это можно решить пересадкой в отдельные емкости.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Если растение полностью пожелтело или немного посветлело — это говорит о нехватке азота. Чаще всего для устранения проблемы используют мочевину в расчете 5 г на 5 л, поливают раствором корни и обрабатывают пульверизатором листья.

Для томатов свойственно изменение цвета листьев и стеблей — они могут стать фиолетовыми. Это говорит о переизбытке фосфора в процессе закаливания рассады. Если томаты будут закаливаться при температуре ниже +12... +15 градусов, они не смогут потреблять фосфор. Белые пятна на рассаде также свидетельствуют о погрешности в процессе закаливания: растения могли получить солнечный ожог.

Ожог по краю листьев или засохшая окаемка говорит о нехватке калия у рассады. Чтобы привести растение «в чувство», необходимо применить сульфат калия, спустя три дня рассада придет в норму.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Водянка или оэдема — водянистые пузырьки на внутренней стороне листа, закупоренные сосуды растения. Дело в том, что растение вбирает в себя влагу из почвы, и в некоторых случаях растительные сосуды ее не пропускают — образовываются пузырьки, которые потом могут лопнуть. Причина водянки кроется либо в мощной искусственной подсветке, при которой рассада развивается в неестественно быстрых для нормы темпах, либо в холодной почве, из-за которой растение не может питаться корректно. Первостепенно нужно выяснить причину каждого конкретного случая, далее следует сократить часы подсветки или убрать рассаду в более теплое место.

Татаренко советует приобретать комплексные удобрения для рассады, содержащие сразу азот, калий, фосфор и другие необходимые микроэлементы. В целях безопасности можно выбирать органические методы выращивания и удобрения. «Не подкармливайте рассаду, растущую на окошке или балконе, удобрениями для активации цветения, такая подкормка не ко времени и не пойдет ей на пользу», — заключила эксперт.

Календарь для садовода на апрель-2024: благоприятные и неблагоприятные дни

Если май — это месяц, когда все цветочные культуры находятся в стадии активного цветения и готовы к опылению, то апрель — это время, когда садоводы только сажают семена, рассаду и готовят саженцы к высадке в грунт.

Благоприятные дни для посадки семян и рассады:

— однолетние цветы: 1, 2, 6, 10, 11, 14, 15, 19–23, 25, 29, 30 апреля;

— двулетние и многолетние цветы: 1, 2, 6, 10–11, 14–15, 21–23, 25, 29, 30 апреля;

— клубневые и луковичные: 1, 2, 6, 10, 14, 15, 21–23, 25–30 апреля;

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Благоприятные дни для садово-огородных работ в апреле-2024:

— пересадка, пикировка, деление корней: 2, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23;

— полив, опрыскивание: 1, 2, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30;

— подкормка: 1, 2, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30;

— укладка газона: 2, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

— обработка от вредителей и болезней: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30;

— прополка, рыхление почвы: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28;

— прививка, укоренение черенков: 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

— обрезка, формирование кроны: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 29, 30.

Неблагоприятные дни, в которые необходимо избегать посадок, — 7, 8, 9 и 24 апреля.

Лунный календарь цветовода на апрель 2024 года

Комнатные растения также нуждаются в регулярной пересадке. Грунтовая смесь, в которой находится цветок, со временем истощается, слеживается и приходит в негодность. В почве накапливаются ненужные микроэлементы и соли, которые оказывают негативное воздействие на корневую систему и растение. Пересадку лучше производить весной, начиная с марта, когда растение просыпается после зимы и входит в активную фазу роста.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Всего выделяют три вида пересадки:

— полная: тщательная очистка корней и замена старого грунта на новый;

— частичная: замена старого грунта без разрушения земляного кома и корневой системы;

— замена верхнего слоя: производится в случаях, когда поверхность грунта приобрела белый цвет.

Цветоводы не рекомендуют для домашних цветов использовать уличный грунт , так как состав почвы может оказаться непригодным для домашних растений. Грунтовую смесь перед использованием необходимо прокалить в духовке на высоких температурах.