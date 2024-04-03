Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Луна в зависимости от фаз способна оказывать влияние на рост и развитие растений, поэтому огородники и дачники пользуются посевным календарем, чтобы получить богатый урожай. Каждое растение живет в своем ритме, и, если его нарушить, например, полить или пересадить не вовремя, зелень может вырасти слабой или заболеть. Календарь посевов на апрель 2024 года — в материале «Известий».
Благоприятные дни для посадки в апреле 2024 года
В древности землевладельцы обратили внимание, что Луна в зависимости от своей фазы по-разному влияет на урожайность и рост растений. Создание Лунного календаря приписывается жителям южной Месопотамии — шумерам. Они первыми заметили закономерность, с которой на небе каждый месяце появляется растущая и убывающая Луна. Данный принцип был положен в основу календаря, при этом лунный месяц короче солнечного, он насчитывает 29,5 дня и соответствует периоду между двумя новолуниями.
Лунный календарь посева и посадок — это точное описание садово-огородных работ на каждый день. Новолуние считается самым неподходящим периодом для посадки растительных культур, период растущей Луны, напротив, позволяет садоводам заниматься пересадкой и черенкованием, так как в это время растения стремятся не к укреплению в земле, а к росту корневой системы вверх по ветвям и плодам. В полнолуние лучше не заниматься пересадкой культур, а сосредоточиться на рыхлении и прополке. Период убывающей Луны считается наилучшим временем для посева и пересадки любых растений.
В убывающую Луну эксперты советуют сажать корнеплоды, бобовые и луковичные культуры. Благоприятные дни для посадки плодовых деревьев, кустарников, зелени и бахчевых культуры — на растущую Луну. Астрономы и садоводы сходятся во мнении, что полнолуние оказывает негативное воздействие на саженцы, зелень (укроп, петрушку) и корнеплоды, они вырастают слабыми, болезненными и могут в итоге не принести урожай. За день до и после новолуния эксперты советуют воздержаться от посева, пикирования, рыхления, окучивания и подкормки зелени, цветов и овощей.
Второй весенний месяц среди огородников и цветоводов всегда наполнен большим количеством работы в саду, земледельцы готовятся к активной высадке рассады, подготовке дачных грядок к летнему сезону.
Лунные фазы в апреле 2024 года:
— убывающая Луна 1–7 апреля;
— новолуние 8 апреля;
— растущая Луна 9–23 апреля;
— полнолуние 24 апреля;
— убывающая Луна 25–30 апреля.
Благоприятные дни для посадки томатов, капусты, гороха, брокколи, шпината, бобов и фасоли: 1, 2, 6, 10–15, 19–23, 25, 29, 30-е числа. Высадку укропа, петрушки, огурцов, перцев и баклажанов следует запланировать на 1, 2, 6, 10–11, 14–15, 21–23, 25, 29, 30 апреля. Благоприятные дни для других культур:
— картофель: 1, 2, 6, 10, 11, 14, 15, 21–23, 26–30;
— зелень: 1, 2, 6, 10-15, 19–23, 25, 29, 30;
— лук, морковь, свекла, репа, редис, редька, дайкон, хрен: 1, 2, 6, 10, 11, 14, 15, 21–23, 25–30.
Благоприятные дни для высадки саженцев в апреле 2024 года:
— плодовые деревья: 1, 2, 3, 10, 11, 14, 15, 21–23, 25, 29, 30;
— виноград: 6, 12–15, 21–23, 25-–28;
— крыжовник, смородина: 1–3, 6, 10, 11, 14, 15, 21–23, 25, 29, 30;
— малина, ежевика: 6, 14, 15, 21–23, 25;
— клубника: 1–3, 6, 10–15, 26–30.
На какой день всходит рассада помидоров, огурцов, перца
Огурцы, помидоры, капуста, перцы и корнеплоды — всегда неотъемлемая часть огорода любого дачника, для этих культур также существуют особенные условия посева, выращивания рассады и высадки в грунт. Промежуток от посева семян до их прорастания может в различных случаях существенно отличаться. Так, если семена перца перед засевом замочить на пару дней, первые ростки покажутся уже через пять дней, без замачивания срок увеличится до 8–10 дней. Если не соблюдать условия выращивания, то всходы могут занять от двух до трех недель.
Помидоры засеивают с пикировкой (укорачивание основного корня растения на 1/3 его длины, с целью стимулирования роста его боковых корней) в больших емкостях, которые необходимо накрыть пленкой. Пророщенные семена помидоров взойдут примерно через четыре-пять дней, сухие — через восемь дней. «Чтобы вырастить крепкую гармоничную рассаду, мало подкормить, нужно сделать так, чтобы подкормка правильно усвоилась. Для этого требуются хорошо подготовленный грунт, в котором не застаивается вода, хорошее освещение», — рассказала «Известиям» мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко
Ростки огурцов восходят также на третий – седьмой день после посадки, однако грунт с семенами должен подвергаться высоким температурам, для этого используют фотолампы. Чем выше температура, тем быстрее взойдут первые ростки.
Что делать, если рассада вытянулась или желтеет
Самая распространенная проблема, встречающаяся на пути к идеальным плодам у огородников, — пожелтевшая и вытянувшаяся рассада. Рассада, «перекормленная» удобрениями, особенно азотными, будет вытягиваться, она более подвержена болезням, и ее чаще атакуют вредители, напомнила Татаренко.
Однако паниковать не стоит, опытные огородники понимают, что при своевременных мерах растения можно спасти. С вытянувшейся рассадой сталкивался точно каждый. Проблема критична для капусты или перцев, потому что посадить их полулежа, как помидоры, не получится. Перец или томаты тянутся при нехватке света и загущенных посадках. Это можно решить пересадкой в отдельные емкости.
Если растение полностью пожелтело или немного посветлело — это говорит о нехватке азота. Чаще всего для устранения проблемы используют мочевину в расчете 5 г на 5 л, поливают раствором корни и обрабатывают пульверизатором листья.
Для томатов свойственно изменение цвета листьев и стеблей — они могут стать фиолетовыми. Это говорит о переизбытке фосфора в процессе закаливания рассады. Если томаты будут закаливаться при температуре ниже +12... +15 градусов, они не смогут потреблять фосфор. Белые пятна на рассаде также свидетельствуют о погрешности в процессе закаливания: растения могли получить солнечный ожог.
Ожог по краю листьев или засохшая окаемка говорит о нехватке калия у рассады. Чтобы привести растение «в чувство», необходимо применить сульфат калия, спустя три дня рассада придет в норму.
Водянка или оэдема — водянистые пузырьки на внутренней стороне листа, закупоренные сосуды растения. Дело в том, что растение вбирает в себя влагу из почвы, и в некоторых случаях растительные сосуды ее не пропускают — образовываются пузырьки, которые потом могут лопнуть. Причина водянки кроется либо в мощной искусственной подсветке, при которой рассада развивается в неестественно быстрых для нормы темпах, либо в холодной почве, из-за которой растение не может питаться корректно. Первостепенно нужно выяснить причину каждого конкретного случая, далее следует сократить часы подсветки или убрать рассаду в более теплое место.
Татаренко советует приобретать комплексные удобрения для рассады, содержащие сразу азот, калий, фосфор и другие необходимые микроэлементы. В целях безопасности можно выбирать органические методы выращивания и удобрения. «Не подкармливайте рассаду, растущую на окошке или балконе, удобрениями для активации цветения, такая подкормка не ко времени и не пойдет ей на пользу», — заключила эксперт.
Календарь для садовода на апрель-2024: благоприятные и неблагоприятные дни
Если май — это месяц, когда все цветочные культуры находятся в стадии активного цветения и готовы к опылению, то апрель — это время, когда садоводы только сажают семена, рассаду и готовят саженцы к высадке в грунт.
Благоприятные дни для посадки семян и рассады:
— однолетние цветы: 1, 2, 6, 10, 11, 14, 15, 19–23, 25, 29, 30 апреля;
— двулетние и многолетние цветы: 1, 2, 6, 10–11, 14–15, 21–23, 25, 29, 30 апреля;
— клубневые и луковичные: 1, 2, 6, 10, 14, 15, 21–23, 25–30 апреля;
Благоприятные дни для садово-огородных работ в апреле-2024:
— пересадка, пикировка, деление корней: 2, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23;
— полив, опрыскивание: 1, 2, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30;
— подкормка: 1, 2, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
— укладка газона: 2, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
— обработка от вредителей и болезней: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
— прополка, рыхление почвы: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28;
— прививка, укоренение черенков: 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
— обрезка, формирование кроны: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 29, 30.
Неблагоприятные дни, в которые необходимо избегать посадок, — 7, 8, 9 и 24 апреля.
Лунный календарь цветовода на апрель 2024 года
Комнатные растения также нуждаются в регулярной пересадке. Грунтовая смесь, в которой находится цветок, со временем истощается, слеживается и приходит в негодность. В почве накапливаются ненужные микроэлементы и соли, которые оказывают негативное воздействие на корневую систему и растение. Пересадку лучше производить весной, начиная с марта, когда растение просыпается после зимы и входит в активную фазу роста.
Всего выделяют три вида пересадки:
— полная: тщательная очистка корней и замена старого грунта на новый;
— частичная: замена старого грунта без разрушения земляного кома и корневой системы;
— замена верхнего слоя: производится в случаях, когда поверхность грунта приобрела белый цвет.
Цветоводы не рекомендуют для домашних цветов использовать уличный грунт, так как состав почвы может оказаться непригодным для домашних растений. Грунтовую смесь перед использованием необходимо прокалить в духовке на высоких температурах.
В апреле 2024 года для пересадки любых комнатных растений подойдет 21, 22 и 23-е число месяца.