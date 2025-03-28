В СФ назвали планы Макрона по отправке военных Киеву имитацией бурной деятельности

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о планах совместно с Великобританией отправить военный контингент на Украину — имитация бурной геополитической деятельности. Об этом 28 марта «Известиям» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

27 марта в Париже состоялся саммит «коалиции желающих», посвященный вопросу европейских гарантий безопасности для Киева. По их итогам Макрон заявил, что Франция и Великобритания поручили главам МИД в течение трех недель разработать соответствующие меры, среди которых отправка военных для размещения в стратегически важных точках на Украине. Французский лидер отметил, что они не будут представлять миротворцев, а также не заменят боевиков на линии фронта.

«Европейцы и их британские коллеги имитируют бурную геополитическую деятельность», — отметил сенатор.

Он добавил, что Макрону и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру следовало бы заниматься проблемами собственных стран, которые они собственноручно загнали в тупик социально-экономического развития.

«А теперь [они] еще хотят разжечь большую войну в Европе. Как на это отвечать, в нашем Генеральном штабе знают, с точки зрения политических наших инициатив, они тоже известны. Это инициатива [президента России] Владимира Путина о создании единой, равной системы коллективной безопасности и сотрудничества на всем пространстве евразийского материка», — сказал Климов.

28 марта «Известия» опубликовали кадры протестов в Париже против «коалиции желающих», а также политики президента Франции в отношении Украины. Демонстрацию организовала партия «Народный республиканский союз» (UPR) и ее глава Франсуа Асселино. Люди вышли на одну из парижских площадей с плакатами «Нет — Макрону, да — миру», «Да здравствует мир!».