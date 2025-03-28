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NBC сообщил о разочаровании Трампа в Уолтце из-за скандала с утечкой данных

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Президент США Дональда Трамп выражает недовольство своим советником по национальной безопасности Майком Уолтцем после инцидента с утечкой данных об американских ударах по Йемену. Об этом 28 марта сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники в Республиканской партии.

Помимо этого, президент также опасается, что его решение назначить конгрессмена советником по безопасности может в итоге ослабить политические позиции республиканцев.

«Трамп недоволен тем, что [выборная] гонка по избранию замены Уолтца в конгрессе вырисовывается более конкурентной <…>, чем она должна быть для республиканцев, и внеочередные выборы во Флориде состоятся только из-за того, что Трамп выбрал Уолтца на пост в своей администрации», — указано в материале.

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О скандальной публикации журнала Atlantic с обсуждением ударов по йеменским хуситам администрацией США стало известно 25 марта. Главный редактор журнала Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта он получил запрос на подключение к Signal от пользователя под ником «Майк Уолтц». Через два дня Голдбергу пришло уведомление о добавлении в групповой чат «Хуситы малая группа». Далее, 15 марта, пользователь под именем шефа Пентагона Пита Хегсета опубликовал сообщение, в котором содержались детали предстоящих ударов по хуситам.

25 марта Трамп заявил, что не расстроен из-за скандала с утечкой данных об ударах по Йемену и считает инцидент «несущественным сбоем». Позднее он также сообщил, что не собирается увольнять Хегсета из-за инцидента, и отметил, что ответственность за происшествие взял на себя Уолтц.

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