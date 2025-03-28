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МИД России анонсировал предстоящие переговоры Лаврова с Ван И в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с главой МИД КНР Ван И, в ходе которых будут обсуждаться в том числе пути выхода из украинского кризиса. Как сообщает 28 марта МИД РФ, официальный визит китайского коллеги запланирован на 1 апреля.

«Первого апреля в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел РФ Лаврова с членом Политбюро, руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И», — говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что стороны обсудят двусторонние отношения, а также «наиболее актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе перспективы урегулирования кризиса вокруг Украины».

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24 февраля также состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщило агентство Синьхуа, Си Цзиньпин назвал Москву и Пекин хорошими друзьями, которые всегда поддерживают развитие друг друга. В Кремле отметили, что китайский лидер выразил поддержку начавшемуся диалогу между Москвой и Вашингтоном. Во время долгого разговора Путин и Си Цзиньпин обсудили дальнейшее стратегическое взаимодействие России и Китая, а также способы расширить полезное для обеих стран сотрудничество в инвестициях, торговле, экономике, культуре, спорте и образовании.

Помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь 21 февраля на презентации доклада «Российско-китайские отношения в новую эпоху» отмечал, что отношения двух стран выйдут на новый уровень и будут работать на дальнейшую стабилизацию международной обстановки.

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