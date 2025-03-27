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Дороги осилят: РФ отправит в Пакистан первый поезд и нарастит торговлю с КНР

О чем еще говорили на ежегодном Боаоском азиатском форуме и как Россия может развивать связи с Азией
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Россия готова к сотрудничеству с Китаем во всех областях, включая высокие технологии, проведение совместных исследований и космическую отрасль. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавивший нашу делегацию на Боаоском азиатском форуме. Он также рассказал, что первый грузовой поезд из России в Пакистан отправится уже в апреле. Создаваемая в Азии транспортная инфраструктура сыграет важную роль при развитии региональных связей исламской республики с Китаем, АСЕАН, странами Персидского залива и Россией, сказал «Известиям» министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб. В экспертном сообществе считают, что торговые войны, которые сейчас развязывают США, могут подтолкнуть страны региона к более тесному экономическому сотрудничеству. В этих условиях большую значимость может приобрести инициатива РФ о формировании Большого Евразийского партнерства.

Визит делегации РФ на Хайнань

Азиатско-Тихоокеанский регион сохраняет лидирующие позиции в обеспечении роста глобальной экономики. Роль Азии в строительстве общего будущего на фоне глобальных вызовов стала главной темой Боаоского азиатского форума, который проходит в Китае на острове Хайнань с 25 по 28 марта.

Форум в Боао считается одной из наиболее авторитетных площадок в Азии, на которой обсуждают ключевые вопросы мировой экономики и политики. Его нередко называют «восточным Давосом» по аналогии с мероприятием, которое ежегодно проходит в Швейцарии. Впервые азиатский форум прошел более 20 лет назад.

При этом сам Боао круглый год остается тихим и спокойным местом. Курортный город – райский уголок для любителей девственной природы, теплого моря, экзотических фруктов (в частности, манго) и влажного субэкваториального климата. Уже рано утром столбик термометра достигает почти 30 градусов. И это только в марте.

– Боао оживает лишь в дни форума, а большую часть времени у него, я бы даже сказал, слишком размеренная жизнь. Это, по сути, поселок городского типа. Рядом расположен Цюнхай, который по российским меркам можно назвать городским округом, – рассказал «Известиям» местный житель.

В этом году российская делегация стала, пожалуй, одной из самых представительных. Ее, как и в 2024-м, возглавил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Он пробудет на Хайнане с 27 по 28 марта. Практически сразу после дявятичасового перелета из Москвы, он провел переговоры с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном. Оверчук заявил, что стратегическое партнерство России и Китая отвечает интересам обеих стран. Их отношения давно приобрели особый характер. Так, по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне в этому году должны состояться взаимные визиты Си Цзиньпина в Москву в мае и Владимира Путина в Пекин в сентябре.

– У нас очень широкое сотрудничество с Китаем. Товарооборот в прошлом году превысил $244 млрд – это очень хорошая цифра. Мы готовы к сотрудничеству с КНР во всех областях, включая высокие технологии, проведение совместных исследований, космос, – заявил Алексей Оверчук, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи.

К слову, еще в 2018 году товарооборот РФ с Китаем был почти в 2,5 раза меньше – около $100 млрд. Россия остается крупнейшим поставщиком в КНР нефти, газа, различных руд и металлов. В РФ же по-прежнему растет спрос на оборудование, автомобили и технику из республики.

– Китай уже обладает очень большим количеством основных технологий, и он держит их в своих собственных руках. Поэтому он в состоянии производить всё то, что многие страны мира производят самостоятельно где-то на 20, 30, 40 или 50%, – заявил «Известиям» заместитель директора, руководитель Центра Азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. – Уникальность Китая для России абсолютно очевидна. Это огромный рынок, промышленные компетенции, способность производить товары в огромных количествах для вывода на международные рынки. Поэтому партнера полностью равного Китаю по его экономическим, производственным и научно-инновационным возможностям РФ пока найти достаточно сложно.

Развитие сотрудничества РФ с Азией

Вслед за встречей с Дин Сюэсяном российский вице-премьер провел переговоры с министром финансов Пакистана Мухаммадом Аурангзебом. По словам Алексея Оверчука, стороны обсудили двустороннюю повестку, включая сотрудничество в энергетике, а также продовольственную тематику. Кроме того, примерно в апреле из России в Пакистан должен прийти первый грузовой поезд. К слову, у РФ с этой республикой никогда до этого не существовало железнодорожного сообщения. При этом Москва и Исламабад заинтересованы в дальнейшем расширении транспортных коридоров особенно в контексте реализации международного транспортного коридора «Север – Юг».

– Сейчас идет обсуждение [проектов] по железной дороге, отраслей [промышленности], и, конечно, энергетического сотрудничества. Но как вы слышали здесь, на форуме, вся инфраструктура, будь то портовая или железнодорожная, станет очень важной для [развития] региональных связей по мере нашего продвижения вперед с Китаем, АСЕАН, странами Персидского залива, центрально-азиатскими республиками, Россией. Так что все это региональное сообщение, инфраструктура станут очень значимыми, – заявил «Известиям» Мухаммад Аурангзеб.

Кроме того, Россия развивает экономическое сотрудничество с Бангладеш: в рамках Боаоского форума Алексей Оверчук провел переговоры с главой временного правительства страны Мухаммадом Юнусом. В Бангладеш в прошлом году сменилась власть, при этом Москва продолжает диалог с Даккой. Так, «Росатом» активно реализует в стране проект по строительству АЭС «Руппур». Власти Бангладеш рассчитывают более глубоко сотрудничать с РФ в области ядерной энергетики, а также продовольственной безопасности.

– Россия – важный партнер для многих азиатских стран. Их привлекает ее рынок, природные ресурсы, в частности, нефть и газ, полезные ископаемые, – заявил «Известиям» председатель китайского Центра по сотрудничеству и управлению в области моря У Шицунь. – России же нужны технологии, в частности, китайские, например, в области искусственного интеллекта.

Председатель наблюдательного совета ICE, бывший исполнительный директор Международного энергетического агентства Нобуа Танака отмечает, что азиатские страны заинтересованы в импорте из России не только углеводородов, но и энергии, произведенной без вредных для окружающей среды выбросов углерода.

– У России имеется мощный потенциал. Китайские и другие азиатские компании растут, продавая свою продукцию таким гигантам, как Apple, Amazon, которые требуют декарбонизированные продукты. Поэтому азиатским странам нужны декарбонизированные источники энергии. И Россия могла бы обеспечивать ими партнеров, – заявил эксперт «Известиям».

Между тем государства Азии вынуждены реагировать на международные вызовы, среди которых политика США и новые торговые войны, которые развязывает Вашингтон. Так, Белый дом объявил, что намерен ввести со 2 апреля пошлины в размере 25% на весь импорт автомобилей и комплектующих.

– Дональд Трамп возобновил свою жесткую протекционистскую торговую политику, которая будет сильно влиять на логистические цепочки, цепочки добавленной стоимости, а также на торговые потоки между странами Азии. Рост протекционизма вызывает негатив у многих стран региона, – заявил «Известиям» политолог, кандидат политических наук, заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Александр Королев. – Они будут усиливать торгово-экономическое взаимодействие, чтобы компенсировать убытки, которые понесут в результате новой торговой войны с США.

В этих условиях все большую значимость приобретает инициатива России о формировании Большого Евразийского партнерства, выдвинутая Владимиром Путиным еще 10 лет назад. Она призвана не допустить сегментации международных экономических контактов, и может быть положительно воспринята в странах Азии.

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