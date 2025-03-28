СМИ сообщили о намерении корейских компаний вернуться на российский рынок

Корейские компании Hyundai, LG и Samsung рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Об этом 28 марта сообщила газета The Korea Times.

«Поскольку переговоры о перемирии между Россией и Украиной набирают обороты, крупные корейские компании ускоряют свои технико-экономические обоснования возобновления бизнеса в России», — пишет издание.

Отмечается, что фирма LG Electronics уже частично возобновила работу на своем заводе электронных приборов в Москве. Участие в российском секторе также демонстрирует компания HD Hyundai Electric, которая планирует представить свои разработки через местного дистрибьютора на выставке «Электро-2025», уточняет «Газета.Ru».

По данным The Korea Times, дочерние компании HD Hyundai Electric — Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Steel — разместили вакансии в России, что говорит о больших шансах на возобновление деятельности. Возможность возвращения в РФ также рассматривает компания Samsung Electronics.

Агентство Bloomberg 25 марта сообщило, что крупнейшие сырьевые и энергетические трейдинговые компании мира допускают свое возвращение в Россию в случае снятия антироссийских санкций. Отмечается, что сырьевые трейдеры активно вели бизнес в РФ, но были вынуждены отказываться от сделок и сотрудничества с партнерами в России по мере того, как страны Запада вводили ограничения против российского экспорта.