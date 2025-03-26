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Bloomberg сообщило о возможном возвращении крупнейших сырьевых трейдеров в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Крупнейшие сырьевые и энергетические трейдинговые компании мира допускают свое возвращение в Россию в случае снятия антироссийских санкций. Об этом 25 марта сообщило агентство Bloomberg.

«Если санкции смягчат таким образом, что нам можно будет вернуться, то почему бы и нет? Это наша работа», — заявил агентству директор международной энергетической группы Gunvor Торнбьорн Торнквист.

Отмечается, что сырьевые трейдеры активно вели бизнес в России до начала спецоперации. Однако компании были вынуждены отказываться от сделок и сотрудничества с партнерами в РФ по мере того, как страны Запада вводили всё новые ограничения против российского экспорта.

Указывается, что представители различных сырьевых рынков рассчитывают на потенциальное снижение цен в случае возобновления прежних объемов поставок сырья из России в Европу.

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В феврале глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявил, что многие западные нефтегазовые компании хотели бы вернуться в Россию, однако опасаются санкционного давления. По его словам, в случае отмены ограничений на российский энергетический рынок сразу же вернется огромное количество иностранных фирм.

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