Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
В Одессе прогремели взрывы. Об этом 28 марта сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Одессе слышны взрывы», — сказано в публикации в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области была объявлена воздушная тревога.
Министерство обороны России информацию о взрывах не комментировало.
Телеканал 26 марта сообщил о взрывах в Харькове и Сумах. В Минобороны РФ данные о взрывах также не комментировали.