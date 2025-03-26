Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Сумах
В Харькове и Сумах на северо-востоке Украины прогремели взрывы, сообщил 26 марта украинский телеканал «Общественное».
«В Харькове были слышны взрывы», — сказано в публикации в Telegram-канале.
Чуть позже появилась информация о взрывах в Сумах.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога.
Министерство обороны России информацию о взрывах не комментировало.
Ранее в этот же день телеканал сообщил о взрывах в городе Черкассы. В Минобороны РФ данные о взрывах также не комментировали.