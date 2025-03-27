Океанолог назвал возможную причину крушения батискафа в Египте
Член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический заявил, что причиной затопления туристического батискафа «Синдбад» у побережья курорта Хургада в Египте могло стать короткое замыкание, из-за чего пилоты потеряли управление.
В беседе с aif.ru в четверг, 27 марта, специалист пояснил, что ходят они на глубине свыше 30 м, пилот сидит впереди, имеет круговой обзор, потому ошибиться не мог.
«Они опытные и у них маршрут заранее проложен. Самое страшное, что может произойти там — возникновение пожара. Короткое замыкание могло произойти и какой-то предохранитель вырубился. Тогда могла возникнуть потеря управления», — рассказал Таврический.
По словам эксперта, в этом случае пилот уже не может держать штурвал, и может произойти столкновение с кораллом.
Ранее в этот день в Генконсульстве РФ сообщали, что пятеро российских туристов погибли в результате крушения экскурсионного батискафа «Синдбад» у побережья Хургады. Внутри находились 45 туристов, отмечает 360.ru. Он столкнулся с коралловым рифом, произошла разгерметизация.
До этого в генконсульстве сообщали о спасении 38 россиян. Из них 24 человека развезли по отелям, остальные 14 граждан госпитализированы.
Экскурсия под водой на батискафе пользуется популярностью в Египте. Такого развлечения, по словам бывалых туристов, нет больше нигде в арабских странах, сообщает сайт kp.ru.