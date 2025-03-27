Молдавский оппозиционер заявила о незаконно вынесенном ей запрете покидать Молдавию

Центр по борьбе с коррупцией Молдавии незаконно запретил лидеру входящей в оппозиционный блок «Победа» партии «Возрождение» Наталье Параске покидать страну. Об этом она 27 марта сообщила в Telegram-канале.

«Центр по борьбе с коррупцией незаконно запретил мне выезжать за границу — и это при том, что я никогда не была осуждена», — написала она.

По словам Параски, это решение является очевидным нарушением конституционных прав о свободе передвижения и презумпции невиновности. Она назвала данные действия классическим примером попытки режима «запугать и задавить тех, кто не боится открыто говорить правду», а также критиковать политику президента Молдавии Майи Санду и правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).

Лидер партии «Возрождение» призвала граждан республики не молчать о действиях властей.

Лидер оппозиционной в Молдавии партии «Шанс» Алексей Лунгу 27 марта заявил, что не смог вылететь из Кишинева. Он подчеркнул, что не является фигурантом какого-либо уголовного дела, назвав происходящее очередным беспределом нынешних молдавских властей.

Позже Лунгу заявил в беседе с «Известиями», что во время президентства Санду Молдавия стала «фашистским государством». Он отметил, что когда к власти в Кишиневе придет здоровая политическая сила и в стране наступит верховенство закона, никто из нынешнего руководства республики не останется на свободе.