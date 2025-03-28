«Подкололи с Дзюбой друг друга насчет веса и жировой»

Главным событием двух мартовских матчей сборной России стал рекорд нападающего Артёма Дзюбы по голам за национальную команду. Его мяч в игре с Гренадой (5:0) стал для него 31-м за сборную, что позволило превзойти ранее лидировавшего по этому показателю Александра Кержакова. Уже в следующей игре с Замбией Дзюбу заменил другой высокорослый нападающий Николай Комличенко из «Ростова». Наша команда также победила со счётом 5:0.

В интервью «Известиям» Комличенко объяснил, за счёт чего удалось добиться таких разгромных результатов, прокомментировал рекорд Дзюбы, высказался об отставке главного тренера национальной команды Валерия Карпина с аналогичного поста в «Ростове» и рассказал о задачах донского клуба на оставшуюся часть сезона.

— Примерно понятно, почему Россия смогла выиграть 5:0 у Гренады, но как удалось с таким же счётом разгромить гораздо более сильную Замбию?

— За счёт того, что мы серьёзно отнеслись к игре. За счёт дисциплины, как всегда. И за счёт мастерства ребят.

— Как вам несколько дней в сборной с Дзюбой?

— Отлично. Я же уже с Дзюбой был. Даже выходил вместо него на замену в отборе к Евро. Так что тут ничего особенного не было, что мы сейчас с ним пересеклись. Классный парень, нормальный в коллективе — всё было без проблем.

— Сильно он поменялся за пять лет с момента вашего прошлого совместного пребывания в сборной?

— Нет, остался такой же весёлый и разговорчивый.

— Вы тоже умеете пошутить. У вас в этом плане были с Артёмом какие-то соревнования в эти дни в сборной?

— Нет-нет-нет-нет. Спокойно вели себя. Чуть-чуть только подкололи друг друга насчёт веса, жировой (улыбается). Ничего больше. Взаимная помощь, взаимная поддержка — всё как обычно. Как это должно быть в команде.

— Насколько вы похожи как футболисты? Вы оба высокорослые и крепкие, хорошо играете головой. Есть ещё сходства кроме таких очевидных?

— Трудно что-то ещё к этому добавить. Да, есть сходства в том, что мы очень большие, навязываем борьбу. А какие-то нюансы мне сложно назвать.

— Был внутри команды ажиотаж от рекорда Дзюбы?

— Нет, наверно, такого суперажиотажа не было. Просто все интуитивно хотели Дзюбе помочь, чтобы он выполнил то, что задумал. Его же ради этого вызвали. Правильно? Была такая цель. Рад, что у него всё получилось.

— Как думаете, кто главный кандидат на то, чтобы побить этот рекорд Артёма?

— Тюка (Константин Тюкавин. — Ред.). Дай бог выздоровеет, быстро восстановится, наберёт форму и будет играть. Тогда, думаю, Тюка может побить рекорд.

— Насколько сборной полезны такие матчи, как с Гренадой или Брунеем, командами из конца второй сотни рейтинга ФИФА?

— Мне просто нравится быть в сборной. И в этот раз понравилось. Классная атмосфера. Тем более ребят многих давно не видел — было здорово с ними повидаться. И сыграть дома при своих болельщиках — это классно. Всегда рад приезжать в сборную, независимо от соперников.

— Даже с учётом того, что сейчас пришлось ехать кучу часов из Ростова-на-Дону в Москву и обратно?

— Мы уже привыкли к этому за три года. Главное, чтобы сборная играла. И чтобы мы почувствовали эту атмосферу.

— Следите сейчас за политической повесткой, переговорами России и США? Есть надежда, что скоро это подтолкнёт к возвращению нашего футбола в официальные международные соревнования?

— Дай бог, чтобы так получилось. Ничего тут загадывать не хочу, но ждём, верим и надеемся.

— Верите, что ещё сыграете в официальном матче за сборную?

— Если мне позволит здоровье и буду на уровне, то вполне возможно. Думаю, всё будет хорошо.

— Как пережили уход Валерия Карпина из «Ростова»? Насколько он был неожиданным?

— Не сильно неожиданным. Мы все были готовы к этому. Но думали, что уход случится чуть позже — по окончании сезона. Поэтому ничего такого трагического не случилось. Тем более ничего не поменялось после ухода Валерия Георгиевича — штаб ведь остался тот же. Нынешний главный тренер Джонатан Альба работал помощником у Георгиевича, все остальные тренеры тоже были с нами и раньше. Поэтому тренировочный процесс и тактика не изменились.

— Что будете считать успешным концом сезона для «Ростова»?

— Если мы не вылетим.

— Так вы и так уже не вылетите.

— Нет-нет.

— 11 очков отрыва от зоны переходных матчей за девять туров до конца. И всё равно есть угроза?

— Да-да. Когда не будет шансов у конкурентов нас догнать, тогда и соглашусь с вами (улыбается). Так что будем играть на максимуме каждый матч, решать задачу не вылететь из РПЛ. Ну и Кубок хотелось бы выиграть.