«Не видел, чтобы Дзюба ходил хмурый»

Футболисты сборной России провели первый в 2025 году матч. В Москве они разгромили Гренаду со счетом 5:0. Главным событием последних дней стало решение главного тренера национальной команды вызвать на сбор ее бывшего капитана Артема Дзюбу, не игравшего за сборную с лета 2021 года. 36-летний нападающий снова получил капитанскую повязку и в игре с Гренадой забил свой 31-й гол за Россию, побив рекорд по этому показателю Александра Кержакова.

В интервью «Известиям» полузащитник сборной России Александр Черников поделился впечатлением от первого пребывания в одной команде с Дзюбой, рассказал о своей реакции на его рекорд, атмосфере на игре на «ВТБ Арене» и уровне Гренады.

— Какая атмосфера в команде была с появлением Дзюбы?

— Хорошая была атмосфера. Все эти дни мы серьезно готовились к матчу с Гренадой. И Артем — не исключение. Разумеется, после игры все поздравили его с рекордом. Понимали с самого начала, что ему до этого остался один гол. Дзюба здорово реализовал свой момент. И мы очень порадовались за него.

— Вы впервые были с Дзюбой в одной команде. Какое он впечатление произвел за дни сбора?

— Весельчак (улыбается). Просто открытый человек — очень общительный, веселый, добрый. Лично я ни разу не видел, чтобы он грустил, ходил хмурый.

— Когда он был ключевым игроком сборной России при Станиславе Черчесове, многие считали, что вся тактика построена на навесах на Дзюбу. И после прихода Карпина сборную стали перестраивать на другой стиль игры. После вызова Артема Валерий Георгиевич как-то стал менять тренировочный процесс и тактику под такого футболиста?

— Нет, он абсолютно не перестраивал нашу игру. Всё те же установки, методы и функции игроков Валерий Георгиевич оставил. И требует от нас того же самого. Артем, как и все, работал с учетом этих требований.

— Гренада всего на 10 строчек выше Брунея в рейтинге ФИФА, но поначалу сопротивлялась России, держа счет 0:0 к 16-й минуте, тогда как с Брунеем вы уже к 10-й вели 3:0?

— Я думаю, Гренада просто сильнее Брунея, и всё. Видно, что у нее много высокорослых игроков, что они умеют вести борьбу. Поэтому какое-то время сопротивлялись, но всё равно наша команда провела хороший матч — счет 5:0 говорит за себя. Мы крупно победили, но было заметно, что с Гренадой сложнее играть.

— Ожидали, что вас выпустят на поле? Или понимали, что больше шансов сыграть с Замбией?

— Нет, это было решение главного тренера, кого выпускать в старте, кого на замену. Ничего не обговаривалось заранее по поводу того, кого Валерий Георгиевич выпустит на замену. Он решил так, как в итоге решил, исходя из хода матча. Я либо смотрел игру с лавки, либо разминался на бровке. Был готов выйти на поле, если бы мне сказали. Но не сложилось. Надеюсь, получится сыграть с Замбией.

— Уже есть представление, что за команда против вас будет играть в следующем матче?

— Не видел ее игры, но, естественно, слышал о ней. Периодически поглядывал за результатами на Кубке Африки и африканском отборе на чемпионат мира. Поэтому слышал о Замбии. Конкретных ее матчей не видел, но ясно, что она, как и большинство африканских сборных, обладает очень мощными физически игроками. Остальное, думаю, тренерский штаб с нами разберет перед игрой. Понятно, что будет сложнее, чем с Гренадой, что Замбия существенно сильнее.

— Как вам атмосфера матча с Гренадой в Москве? Сложно было играть с учетом того, что зрителей собралось гораздо меньше, чем у вас в Краснодаре на матч с Брунеем?

— Не знаю, мне показалось, что атмосфера была теплой, достойной. Во всяком случае, лично у меня было ощущение полного стадиона на матче с Гренадой. Да, не все трибуны были заняты, но люди поддерживали нас так, словно арена была полностью заполнена. Так что не хочу разделять то, что было в Краснодаре на Брунее, и то, что было в Москве на Гренаде. Лично мне понравилась атмосфера на прошедшей игре. Зрителям большое спасибо за то, как нас поддерживали. И за то, что посетили игру.

— С учетом того, что вы с «Краснодаром» сейчас лидируете в чемпионате России, вам усложняет жизнь необходимость выезжать в сборную, еще и при такой логистике, когда из Краснодара в Москву и обратно надо ехать поездом не менее 18 часов?

— Я всегда рад любому вызову в сборную и готов играть и тренироваться за нее независимо от обстоятельств. Тем более сейчас я в хорошем настроении приехал в национальную команду оттого, что «Краснодар» лидирует в РПЛ. Но, естественно, я в любой ситуации хочу играть за сборную и еду в нее, если получаю вызов.