«Ты играешь за свою страну — это особенная история»

Приезд Антона Миранчука на мартовские матчи сборной России против Гренады и Замбии стал первым для футболиста с момента его перехода в швейцарский «Сьон», за который он выступает с августа. Оба матча были выиграны подопечными Валерия Карпина со счетом 5:0, а Антон отыграл полностью встречу с Замбией в качестве капитана.

В интервью «Известиям» 29-летний полузащитник поделился эмоциями от возвращения в сборную, выразил надежду попасть в нее одновременно со своим братом-близнецом Алексеем, выступающим в США за «Атланту Юнайтед», а также прокомментировал хет-трик Максима Глушенкова в ворота Замбии и достижение Артема Дзюбы, поставившего рекорд по голам за национальную команду.

— Главным событием прошедшего сбора стал рекорд Артема Дзюбы по голам за национальную команду. Какие эмоции испытывали в тот момент?

— Очень обрадовался за Артема. Он очень хотел этого и добился своего. Было приятно с ним увидеться. Дзюба — молодец, что доказал свой нынешний уровень, раззабивавшись в «Акроне». Валерий Георгиевич это оценил и позвал его в национальную команду, дав шанс поставить этот рекорд. И Дзюба им воспользовался.

— За счет чего он сделал такую карьеру?

— За счет целеустремлённости, любви к футболу, желания быть лучшим во всём. Я с ним играл не раз в сборной, еще и в «Локомотиве» мы были больше года вместе. Видел, как он относится к делу, к каждой тренировке, как он выкладывается в каждом матче. И всегда на позитивной волне. Умеет сплотить команду, всегда с юмором ко всему подходит. И это ему помогает так долго быть успешным.

— Как вам Глушенков в матче с Замбией?

— Макс в порядке просто! Самый лучший!

— За счет чего он так удачно отыграл этот матч?

— Было видно, что он очень заряжен на игру, как и все мы. А мастерства у него хоть отбавляй. Я сам полтора года отыграл с ним в «Локомотиве» — видел, на что Макс способен. Да и вы все видели, что он показывал у нас, насколько был результативен. Поэтому не удивительно, что с Замбией проявил так себя, получив шанс в стартовом составе.

— От чего больше было эмоций за эти дни в сборной — от рекордного гола Дзюбы или хет-трика Глушенкова?

— Тут выделять кого-то неправильно: вся команда хороша. Все молодцы!

— За счет чего так разгромно победили Замбию? Она почти на сотню мест выше Гренады в рейтинге, а счет в матчах с обеими командами одинаковый.

— Ну, так вот получилось (смеется). Мы подготовились хорошо, выполнили всё, что от нас требовал тренерский штаб и Карпин. Отсюда и результаты такие, и голы хорошие.

— Насколько изменилась обстановка в сборной за время вашего отсутствия?

— Не особо изменилась. Всё-таки не так много ребят поменялось с тех пор. В целом, состав один и тот же. Вообще, не раз говорил и готов повторить, что всегда приятно возвращаться в сборную, особенно когда она играет домашние матчи. Здесь моя Родина. С ребятами долго не виделись — всегда классно с ними встретиться. Не говоря уже о том, что повидался со своими родителями, побывал у них дома. Поэтому эмоции такие же, как и от всех прошлых приездов в сборную.

— Ждете момента, когда окажетесь в сборной одновременно со своим братом?

— Я надеюсь, что мы проявим себя хорошо, и Валерий Георгиевич нас вызовет. Очень этого хочется, конечно.

— Та скорость и интенсивность игры и тренировок сборной России сопоставима с тем, что вы испытываете в Швейцарии?

— Здесь даже нет смысла сравнивать, потому что любой матч за сборную — это всегда особая ответственность перед болельщиками и партнерами по команде. Поэтому здесь всегда и интенсивность выше, и давление выше. Ты играешь за свою страну — это особенная история. Сложно такое сравнивать с клубным чемпионатом.

— На основе прошедших пяти дней в сборной что можете сказать о ее уровне? Если Россию завтра разбанят, то насколько она будет конкурентоспособна в официальных турнирах?

— Ох, сказать пока сложно… Но для этого РФС и старается подбирать такие товарищеские игры, чтобы мы плюс-минус были конкурентоспособны, видели свой уровень. Чтобы сборная не жила вслепую, не понимая, насколько ее уровень сопоставим с теми или иными командами. Всё это для того и делается, чтобы мы были готовы решать задачи на международной арене, когда нас туда вернут.

— Матчи с командами уровня Гренады тоже помогают в этом плане?

— Ну а что делать? Что тут можно сказать… Вот так сложилась ситуация. Играем с теми, с кем можем договориться о проведении матчей.

— Некоторые считают, что надо играть только, когда удается договориться с соперниками уровня Камеруна, Сербии или Нигерии, с которой предстоит играть в июне. Если не получается, то не выдергивать вас из Швейцарии на матчи с Гренадой и Замбией, а Алексея — из США на матчи с Брунеем и Сирией.

— Не знаю… Честно говоря, это не ко мне вопрос. Я всегда приезжаю в сборную с удовольствием. Приятно за нее играть против любого соперника. Тем более если это домашняя игра, когда можно услышать своих болельщиков, встретиться с родными и близкими. Сама атмосфера в сборной всегда интересная. Ну и в любом случае нужно налаживать игровые связи, проверять их как можно чаще. Для этого необходимо проводить как можно больше матчей. Для этого стоит использовать любые возможности, которые находит РФС.

— Вам нравится, как в нынешнем сезоне играет «Локомотив»?

— Некоторые матчи смотрел, мне понравилось. Слежу за командой. Молодцы ребята, что идут в верхней части турнирной таблицы, сражаются за медали, продолжают борьбу в Кубке России. Общаюсь с некоторыми из них. С Барой (Дмитрий Баринов. — «Известия»), с Пуксом (Артем Карпукас. — «Известия»). Видно, что они нацелены на максимальный результат. Рад, что у них получается идти рядом с лидирующей группой. Желаю им удачи!

— Год назад, еще находясь в «Локомотиве», ожидали такого мощного дебюта в РПЛ от Алексея Батракова?

— Уже тогда видно было, что парень с головой. Поэтому сейчас он начал проявлять себя, как только получил шанс в основном составе. В целом те, кто его видели еще до дебюта в РПЛ, не удивлены такому успеху. Лично я видел его потенциал, находясь с ним рядом. И тоже не удивлен такой яркой его игре — очень рад за Лешу.