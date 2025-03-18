Сборный момент: Дзюба может поставить бомбардирский рекорд в национальной команде

Сборная России по футболу начала подготовку к мартовским товарищеским матчам. В ближайшие недели подопечные Валерия Карпина встретятся в Москве с Гренадой и Замбией. Главным событием сбора стал вызов в национальную команду нападающего «Акрона» Артема Дзюбы. Герой домашнего чемпионата мира 2018 года не играл за нее почти четыре года. Теперь он может побить рекорд Александра Кержакова по голам за главную команду страны.

Возвращение Дзюбы

Еще в начале марта, когда главный тренер сборной Валерий Карпин опубликовал расширенный список игроков на мартовские матчи, Дзюба в нем не значился. Поэтому, когда 13 марта он оказался в окончательном списке, это стало главной сенсацией российского футбола в первые три месяца 2025 года.

Интрига вокруг того, может ли Карпин вызвать Дзюбу в сборную, возникала и в прошлые два года, хотя с учетом истории их взаимоотношений казалось, что при нынешнем главном тренере дорога в национальную команду Артему закрыта. Тем не менее журналисты спрашивали Валерия Георгиевича на эту тему всякий раз, когда у Дзюбы случались результативные отрезки в клубах.

И хотя Карпин не говорил, что у Дзюбы нет шансов, он всякий раз подчеркивал, что на время отстранения сборной от официальных соревнований в нее будут вызываться футболисты моложе 30 лет. Этот возрастной ценз не касается только вратарей.

Сам Дзюба в последние месяцы заявлял о желании сыграть за сборную. Правда, иногда он это делал в очень эпатажной форме. Так, в сентябре 2024 года в интервью «Известиям» Артем сказал, что «готов играть против Вьетнама, Кубы, Гватемалы и Камбоджи хоть нетрезвым». Это выглядело как ирония по поводу слабых соперников, с которыми иногда играет наша национальная команда.

Мартовское попадание в расширенный список Дугласа Сантоса противоречило концепции возрастного ценза — бразильский защитник «Зенита», получивший в прошлом году российское гражданство, достиг 30-летия 22 марта 2024 года. Интересно, что в окончательном списке его не оказалось, но туда попал Дзюба.

Всего за сборную России он забил 30 голов в 55 матчах. Столько же у Александра Кержакова. Не так давно Артем побил рекорд Кержакова по голам в официальных матчах за карьеру среди россиян — сейчас на его счету 235 мячей. У Александра — 233.

Последний матч Дзюбы за сборную был в июне 2021 года на чемпионате Европы. Тогда в заключительном туре группового этапа наши проиграли Дании (1:4). После этого в отставку был отправлен главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Вскоре на его место поставили Карпина. Уже тогда было ясно, что вокруг Дзюбы сложилась непростая ситуация из-за их давнего конфликта с Карпиным, когда он был генеральным директором и главным тренером «Спартака» в 2008–2014 годах, а Артем играл за красно-белых.

В сентябре 2021 года Карпин ввел Дзюбу в расширенный список на ближайшие матчи отбора к чемпионату мира – 2022, но Артем ответил отказом, сославшись на нелучшую форму. И хотя обе стороны публично заявляли, что поняли друг друга, это воспринималось как очередная стадия конфликта.

— Можно порадоваться за Артема, что он наконец получил этот вызов в сборную, — поделился мнением с «Известиями» бывший нападающий национальной команды Дмитрий Булыкин. — Он проводит хороший сезон, показывает хорошую результативность в составе «Акрона» этой весной. Три гола в четырех матчах чемпионата и Кубка России в марте — очень хорошая статистика. Надо отдать должное Карпину, что он сделал вызов, исходя из спортивного принципа. Учитывая уровень ближайших соперников, у Дзюбы хорошие шансы превзойти рекорд Кержакова.

Фактор места

Вызов Дзюбы может быть неслучайным еще и в связи с уровнем соперников и местом проведения ближайших матчей. В конце февраля было объявлено, что России предстоит в марте сыграть с Замбией в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Кроме того, в июне ей предстоят домашняя игра с Нигерией и выездная с Белоруссией. Класс сборной Нигерии всем хорошо известен, но Замбия значительно слабее. А появившаяся чуть позже среди соперников Гренада и вовсе находится ближе к концу второй сотни рейтинга FIFA.

Обычно матчи с такими соперниками собирают высокую посещаемость в регионах, как это было в Волгограде и Краснодаре, где наши принимали Кубу, Бруней и Сирию. В Москве же народ массово идет только на сильных соперников вроде Камеруна (1:0) и Сербии (4:0), с которыми Россия играла на той же «ВТБ Арене» в октябре 2023 года и в марте 2024 года.

Пока неизвестно, насколько РФС сможет добиться высокой посещаемости матчей с Гренадой и Замбией. Ажиотаж от возвращения Дзюбы с учетом его повышенной медийности может помочь. Но президент РФС Александр Дюков отрицает, что на основе этого фактора кто-то влиял на решение Карпина вызвать Артема.

— Это решение Валерия Георгиевича — Дзюба заслужил вызов в национальную команду, — заявил «Известиям» президент РФС Александр Дюков. — Я на это решение не влиял — его принял главный тренер. Когда Валерий Георгиевич принимал это решение, вряд ли он думал о том, чтобы привлечь дополнительных болельщиков.

Стоит отметить, что у РФС были ограниченные возможности по поводу мест проведения матчей с Гренадой и Замбией, поскольку нужно было учитывать удобную логистику для обеих команд. Так, даже в близком к Москве Нижнем Новгороде нельзя было сыграть, так как сейчас местная футбольная арена имеет ограничения по посещаемости из-за строительства рядом с ней нового хоккейного стадиона.

— Мы принимаем решения о месте проведения матчей, исходя из разных обстоятельств, включая логистику, — объяснил «Известиям» Александр Дюков. — В данный момент есть «ВТБ Арена» с отлично подготовленным газоном. И в плане логистики это оптимальное место для наших ближайших соперников. Можно ли было провести в Нижнем Новгороде матчи? Там сейчас ограничения по посещаемости. Проведем там матчи, когда закончится строительство ледовой арены и разрешат полностью заполнять футбольный стадион.

Вызов Дзюбы оказался не единственным сюрпризом в составе сборной. Так, в нем оказался полузащитник «Зенита» Максим Глушенков, о разногласиях которого с главным тренером также ходили разговоры. Кроме того, из Европы приедет полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук — это его первое попадание в сборную после летнего ухода из «Локомотива». Матчи с Гренадой и Замбией пройдут 19 и 25 марта соответственно.