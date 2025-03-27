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Временные ограничения вводились в аэропорту Новосибирска из-за нелетной погоды

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Временные ограничения вводились в аэропорту Новосибирска из-за отсутствия метеорологических данных. Об этом 27 марта сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

«Новосибирский аэропорт Толмачево с 17:51 мск временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов из-за отсутствия метеорологических данных у руководителя полетов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты Росавиации и Организация воздушного движения усилили контроль за работой воздушного транспорта в регионе.

Позднее, в 19:01, воздушная гавань возобновила прием и выпуск самолетов.

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Ранее, 23 марта, в аэропортах Волгограда и Саратова ввели временные ограничения на работу в целях безопасности полетов. Позднее в тот же день ограничения были сняты.

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