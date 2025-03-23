Временные ограничения полетов сняли в аэропортах Волгограда и Саратова

В аэропортах Волгограда и Саратова сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 23 марта сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских авиалайнеров. Данные меры были отменны в 7:05 мск.

Ранее в этот день в аэропортах Волгограда и Саратова ввели временные ограничения на работу. По словам Кореняко, службы воздушной гавани принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.