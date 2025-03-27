Прокуратура Франции запросила для Депардье 18 месяцев тюрьмы условно

Французская прокуратура запросила 18 месяцев условного тюремного срока и штраф в размере €20 тыс. для актера Жерара Депардье, которого обвиняют в домогательстве к двум коллегам по съемочной площадке. Об этом 27 марта сообщил телеканал BFMTV.

«Прокурор также потребовал обязательство пройти психологическое лечение и включения актера в реестр сексуальных преступников», — говорится в материале.

27 марта завершился четвертый и последний день слушаний в рамках судебного процесса.

Ранее, 26 марта, Депардье на заседании суда по делу о сексуальных домогательствах попытался оправдаться, признав тот факт, что однажды схватил коллегу за бедра. В этот же день агент артиста Арно Фрилле заявил в беседе с «Известиями», что Депардье не собирается признавать вину по делу о домогательствах. По словам Фрилле, артист считает нынешнюю практику обвинения культурных деятелей по ложным заявлениям «жалким и печальным зрелищем».

О начале суда по делу о домогательствах стало известно в октябре 2024 года. Его обвиняют в сексуальном насилии две участницы съемок картины «Зеленые ставни» в 2021 году.