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Агент Депардье заявил о непризнании актером вины в домогательствах

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Фото: TASS/Zuma
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Французский актер Жерар Депардье не собирается признавать вину по делу о домогательствах. Об этом 26 марта заявил агент артиста Арно Фрилле в беседе с «Известиями».

«Он может быть грубым, но никогда не бывает вульгарным. И, конечно же, он не будет признавать, что хотел надругаться над женщинами. Ему 76 лет, и тут вдруг обнаруживается, что он якобы «стал хищником», — сказал представитель Депардье.

По словам Фрилле, артист считает нынешнюю практику обвинения культурных деятелей по ложным заявлениям «жалким и печальным зрелищем». Попытки «отменить» самого актера при этом не удаются: Депардье до сих пор привлекает множество французов своим простым происхождением, искренностью и знаменитыми шутками, указал он.

«Приятно, что вам (россиянам. — Ред.) не всё равно. И я могу подтвердить, что Жерар всей душой любит Россию и русских», — добавил агент.

Дело Жерара Депардье. В чем обвиняют звезду французского кино

О начале суда по делу о домогательствах сообщалось в октябре 2024 года. Актера обвиняют в сексуальном насилии две участницы съемок картины «Зеленые ставни» в 2021 году. Первые заседания суда по этому делу прошли 24 и 25 марта 2025 года.

Помимо этого Депардье стал фигурантом уголовного дела о налоговом мошенничестве: актер обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере. Кроме того, его подозревают в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года.

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