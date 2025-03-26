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Депардье попытался оправдаться на заседании суда о сексуальных домогательствах

Депардье заявил, что схватил коллегу за бедра, чтобы не упасть
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Французский актер Жерар Депардье в среду, 26 марта, на заседании суда по делу о сексуальных домогательствах попытался оправдаться, признав тот факт, что однажды схватил коллегу за бедра.

«Я схватил ее за бедра, чтобы не упасть. Было жарко, я был раздражен и устал — это была пятница, конец тяжелой недели съемок», — сказал он.

Артиста обвиняют в домогательствах в отношении одной из сотрудниц съемочной площадки во время работы над фильмом «Зеленые ставни» в Париже в 2021 году, передает RT.

Дело Жерара Депардье. В чем обвиняют звезду французского кино

Ранее в этот день агент артиста Арно Фрилле заявил в беседе с «Известиями», что Депардье не собирается признавать вину по делу о домогательствах.

По словам Фрилле, артист считает нынешнюю практику обвинения культурных деятелей по ложным заявлениям «жалким и печальным зрелищем». Попытки «отменить» самого актера при этом не удаются: Депардье до сих пор привлекает множество французов своим простым происхождением, искренностью и знаменитыми шутками, указал он.

О начале суда по делу о домогательствах сообщалось в октябре 2024 года. Актера обвиняют в сексуальном насилии две участницы съемок картины «Зеленые ставни», сообщает 360.ru. Первые заседания суда по этому делу прошли 24 и 25 марта 2025 года, передает НСН.

Помимо этого, Депардье стал фигурантом уголовного дела о налоговом мошенничестве: актер обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере. Кроме того, его подозревают в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года.

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