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Эксперт дала советы по подготовке детских документов к зарубежной поездке

Долгих: у ребенка в свидетельстве о рождении должна быть отметка о гражданстве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Часто российские туристы попадают в неприятные ситуации в связи с изменениями правил выезда детей за рубеж. О том, что стоит учесть в этом году перед поездкой с детьми в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию, «Известиям» рассказала руководитель маркетинга направления авиа сервиса «Туту» Екатерина Долгих 28 марта.

«Некоторые страны требуют, чтобы в паспорт родителя были вписаны дети. Раньше к этому относились мягче, но с 2024 года правила ужесточили», — пояснила эксперт.

В пример она привела туристку, которая в прошлом году столкнулась с трудностями при въезде в Абхазию. У нее трое детей, но в паспорт был вписан только один. В виде исключения их пропустили по свидетельствам о рождении, но предупредили, что больше это не сработает.

«В Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию ребенок до 14 лет может въехать по свидетельству о рождении. Но в документе на обратной стороне теперь должна стоять отметка о гражданстве», — напомнила Долгих.

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По словам эксперта, такая отметка пригодится и в тех случаях, когда ребенок едет с родителем, но не вписан в его внутренний или заграничный паспорт. Другой вариант — взять заграничный паспорт ребенка, тогда свидетельство о рождении со штампом не обороте не нужно.

Штамп в свидетельстве о рождении нужен не только для пересечения границы, но и для получения первого паспорта и загранпаспорта. Поставить его можно в подразделении МВД или в МФЦ.

«Ребенку для зарубежной поездки иногда требуются дополнительные документы. Например, согласие на выезд от родителей. Внимательно изучите все требования перед путешествием и приведите документы в порядок, чтобы спокойно наслаждаться отдыхом», — рекомендовала эксперт.

Ранее, 20 марта, сообщалось, что россияне стали чаще выбирать Рим для поездок за границу. Так, число бронирований отелей в этом городе в апреле среди россиян выросло на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, следует из данных сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Среди направлений внутри РФ самым популярным остается Санкт-Петербург, на Северную столицу приходится 19,2%.

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