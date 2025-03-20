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Россияне стали чаще выбирать Рим для поездок за границу

OneTwoTrip: число бронирований отелей в Риме среди россиян выросло на 69%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Число бронирований отелей в Риме в апреле среди россиян выросло на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, среди направлений внутри РФ самым популярным остается Санкт-Петербург, на Северную столицу приходится 19,2%. Это следует из данных за апрель сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которыми 20 марта ознакомились «Известия».

Также выяснилось, что в 2025 году на 23% больше туристов отправятся за границу, общая доля зарубежных заказов достигла 54%. Кроме того, в апреле 2025 года средняя стоимость номера в зарубежных отелях, которые выбирают путешественники, составляет 17 тыс. рублей за ночь, что на 8% выше, чем год назад.

Кроме столицы Италии, спрос вырос к поездкам в Ташкент (+58%), Пекин (+47%) и Париж (+30%). В Минск, при этом, в апреле отправятся на 34% меньше путешественников, чем в прошлом году.

Первое место по числу бронирований — у Стамбула (7,2%). Несмотря на то, что мегаполис остается лидером в этой категории, спрос всё же снизился на 15%. На второй строчке расположился Дубай с долей в 4,1%, интерес к направлению за год не изменился. На третьем месте — Токио, куда направятся, как и в 2024-м, 4% путешественников. Также в топ популярных апрельских направлений вошли Париж (3,0%), Сеул (2,8%), Рим (2,7%), Пекин (2,6%), Шанхай (2,5%), Минск (2,3%) и Ташкент (1,9%).

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Внутри РФ, после Санкт-Петербурга, россияне чаще всего выбирают Москву, в столицу в середине весны отправятся 18,3% туристов. Популярность двух городов за год выросла на 8%. Третье место — у Сочи, где оформлено 12,8% бронирований, что на 10% меньше, чем весной прошлого года.

Также в апреле россияне направятся в Калининград (3,7%), Казань (3,5%), Нижний Новгород (2,3%), Зеленоградск (1,5%), Краснодар (1,4%), Кисловодск (1,3%) и Екатеринбург (1,2%). Интерес российских туристов за год вырос к Кисловодску на 62%, к Казани — на 7%. Краснодар и Калининград стали менее популярными — на 48 и 25% соответственно. Доли остальных городов практически не изменились.

По информации OneTwoTrip, средняя стоимость номера в гостиницах РФ, которые выбрали клиенты сервиса в апреле, составляет 8 тыс. рублей, что на 8% больше, чем год назад.

14 февраля аналитики сервиса YouTravel.me сообщили «Известиям» о том, что среди россиян наблюдается значительный рост интереса к авторским турам за границу. Эта тенденция связана с рядом факторов, например, со снижением курса доллара, объяснили они тогда. Согласно данным сервиса за 13 февраля, в список наиболее популярных направлений зарубежного туризма попали Португалия (13,05%), ЮАР (13,39%), Азербайджан (11,76%), Марокко (6,15%), Индонезия (5,7%), Мальдивы (4,28%), Италия (3,48%), Киргизия (2,91%), Турция (2,23%), Маврикий (2,11%), Грузия (1,55%) и Узбекистан (1,36%).

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