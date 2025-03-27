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Захарова назвала позором работу гендиректора ЮНЕСКО в связи с убийствами журналистов

Захарова: работа гендиректора ЮНЕСКО Азуле ведет к новым убийствам журналистов
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Фото: Global Look Press/David Zorrakino
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Личность генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле является ангажированной, поскольку она открыто симпатизирует киевским и Западу, из-за чего ее деятельность на посту авторитетной организации приводит к дальнейшим убийствам журналистов. Об этом 27 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Нынешняя гендиректор (ЮНЕСКО) де-факто подыгрывает киевским властям и их западным покровителям, и ее ангажированность стала ее позором. Видимо, она тоже считала, что отсидится — нет, она не отсиделась. И что самое страшное: ее деятельность непосредственная и приводит к дальнейшим убийствам журналистов», — сказала она на брифинге.

Дипломат отметила, что точнее всего деятельность Азуле охарактеризовал глава российского МИД Сергей Лавров, заявив, что ее отказ от соблюдения мандата в сфере преступлений против работников СМИ делает гендиректора ЮНЕСКО по сути соучастницей информационной войны против России, войны против правды.

Захарова подчеркнула, что Москва вместе с единомышленниками продолжит добиваться выполнения гендиректором ЮНЕСКО своего мандата.

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Также, отвечая на вопрос «Известий», Захарова указала, что Россия готова признать террористическим актом убийство журналистов в зоне специальной военной операции (СВО). Так Захарова прокомментировала вопрос о гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака в ходе исполнения профессионального долга.

Ранее, 24 марта, в зоне спецоперации погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Он работал на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области. Последний репортаж Федорчака о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте.

26 марта стало известно, что при исполнении профессионального долга в Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, также был ранен оператор Дмитрий Волков.

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