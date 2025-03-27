Захарова назвала террористическим актом убийства журналистов в зоне СВО

Россия готова признать террористическим актом убийство журналистов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 27 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий».

«Очевидно, и мы об этом говорим с политической точки зрения, что они таковыми [террористическими] эти преступления и являются, но после соответствующей работы правоохранителей это будет уже носить соответствующую юридическую квалификацию», — сообщила она на брифинге.

Так Захарова прокомментировала вопрос о гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака в ходе исполнения профессионального долга.

По словам представителя МИДа, на данный момент приоритетной задачей с российской стороны является проведение правоохранительными органами расследования для вынесения вердикта о составах украинских преступлений.

При этом она отметила, что не стоит полагаться на поддержку международных организаций из-за многочисленных замалчиваний преступлений о гибели сотрудников и представителей прессы.

Ранее, 24 марта, в зоне спецоперации погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Он работал на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области. Последний репортаж Федорчака о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте.

Тогда же погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Они работали на одних съемках вместе с Федорчаком. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов.

Накануне стало известно, что при исполнении профессионального долга в Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, также был ранен оператор Дмитрий Волков.