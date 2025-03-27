Производство легковых автомобилей в России увеличилось на 13%

Производство легковых автомобилей в России в январе – феврале 2025 года увеличилось на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из свежих данных Росстата.

Всего за первые два месяца 2025 года в РФ было произведено 115 тыс. легковых автомобилей, из них 60,8 тыс. единиц — в феврале.

За этот период выпуск грузовиков составил 22,4 тыс. единиц и снизился на 20,1% год к году. Производство автобусов также упало: за первые два месяца текущего года в РФ выпустили 1,4 тыс. автобусов массой более 5 т (–41,9%) и 2,3 тыс. массой до 5 т (–20,4%).

Кроме того, выпуск двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств за указанный период составил 32,7 тыс. единиц, что на 1,7% меньше, в январе – феврале 2024-го.

Ранее в этот день сообщалось, что Ульяновский автозавод в ближайшее время начнет оснащать автомобили нового и старого модельных рядов «УАЗ» с двигателями усовершенствованной конструкции. Улучшенные моторы ЗМЗ 409-го семейства получат модели «Патриот», «Пикап», «Профи» и «Буханка».

Накануне стало известно, что в ближайшее время на мощностях Заволжского моторного завода (ЗМЗ) начнется серийное производство шестиступенчатых коробок для дизельного заднеприводного «УАЗ Профи». В дальнейшем выпуск такой трансмиссии наладят для внедорожников «УАЗ Патриот» с дизельными двигателями.